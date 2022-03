Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 3 mars 2022

© AOF 2022

Le spécialiste de la recherche sismique publiera (après Bourse) ses résultats annuels.La biotech publiera ses résultats annuels.Drone Volt a annoncé l'acquisition des actifs de la société danoise Viking Drone, spécialisée dans la fabrication des drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs.. Si le montant de l'opération reste confidentiel, l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels précise que la transaction sera réglée intégralement en numéraire.Gecina a signé deux baux à Neuilly-sur-Seine et à Boulogne-Billancourt. Au 96/104 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, Gecina a signé, avec un groupe leader sur le marché européen de la coiffure, un bail de 9 ans ferme portant sur une surface d’environ 3 800 mètres carrés. Cette surface actuellement occupée sera relouée dès le 1er juillet 2022, au lendemain du départ du locataire actuel.Imerys a finalisé, le 1er mars 2022, la cession à Thiele Kaolin Company, l'un des principaux producteurs mondiaux de kaolin, de certains actifs et ressources minières nord-américains fournissant du kaolin hydraté aux marchés du papier et de l'emballage. Ces actifs, qui sont intégrés à l'activité " Minéraux de Performance Amériques " d'Imerys, ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 74 millions de dollars en 2021.Stellantis, par l'intermédiaire de sa Fondation, s’est engagé à apporter une aide humanitaire d'un million d'euros pour soutenir les réfugiés ukrainiens et les civils déplacés par cette crise. Avec le support de son directeur des opérations en Ukraine, Stellantis s'appuiera sur une organisation humanitaire locale pour aider les ukrainiens à utiliser au mieux ce fond exceptionnel.Le groupe publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.