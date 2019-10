Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 3 octobre 2019

0

Altran a annoncé un important projet pour la gestion des réseaux avancés, destiné à accompagner les clients à accélérer leur transition vers la 5G et la virtualisation des réseaux. Cet investissement comporte la création d'un centre spécialisé en télécommunications et réseaux avancés, installé dans les bureaux d'Altran à Manhattan; le recrutement d'experts en 5G et des technologies associées, ainsi que le développement de nouvelles plateformes logicielles qui permettront de concevoir les produits et services de demain.Billy Salha est nommé Directeur Général de Fleury Michon, il prendra ses fonctions le 4 novembre 2019. Il aura pour mission d’accélérer le développement du groupe vendéen autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ». Il succède dans cette fonction à Régis Lebrun qui, après 13 années à diriger le groupe vendéen, a souhaité quitter ses fonctions pour raisons personnelles de santé. Régis Lebrun reste au sein de l’équipe dirigeante où, sous l’autorité de Billy Salha, il sera désormais responsable du développement du groupe.HF Company a annoncé l'arrêt du processus de rachat de VOXX German Accessory Holdings GmbH, filiale allemande du groupe VOXX International Ltd. Cette opération était en cours de finalisation sous réserve de la levée des conditions suspensives. Or, au regard du décalage affiché en termes de performances économiques sur la période mars-août 2019, la conclusion de l’opération induisait une révision sensible du prix d’acquisition que l’actionnaire américain n’a pas acceptée.Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) et la société Sazerac /375 Park Avenue Spirits ont annoncé mercredi soir la signature d'un partenariat stratégique pour la distribution des marques de MBWS aux Etats-Unis. Conformément à son engagement de revoir ses activités au regard de leur intérêt stratégique et de leur capacité à générer de la valeur à long terme pour le groupe, Marie Brizard Vins & Spiritueux a procédé à une évaluation de son empreinte internationale.