Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 30 août 2018

Le géant de la construction et des télécoms publiera avant-Bourse ses résultats du premier semestre.Carmat a obtenu la certification de son nouveau site de production situé à Bois-d'Arcy, en région parisienne. L'ouverture de ce site automatisé, conformément au calendrier, s'inscrit parfaitement dans la transformation stratégique dub concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, vers une entreprise industrielle.Le groupe de construction et de concessions publiera ses résultats du premier semestre.GTT a reçu une commande de Samsung Heavy Industries (SHI) portant sur la conception des cuves GNL d'un nouveau méthanier, d'une capacité de 174 000 m3, pour le compte d'un armateur européen. La livraison du navire est prévue pour le quatrième trimestre 2020. Le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT a été retenu pour le design des cuves.Ramsay Générale de Santé a réalisé un profit net part du groupe 2017/2018 de 7,3 millions d'euros (contre un profit de 57 millions d'euros en 2017) du fait principalement de charges de restructuration exceptionnelles. Le chiffre d'affaires annuel publié en hausse de 0,3% à 2241,5 millions d'euros (hausse de 0,7% à périmètre constant) malgré 2 jours ouvrés de moins. Le groupe a vu sa dette se réduire à 927,1 millions contre 964 millions à fin juin 2017.La Biotech dévoilera avant-Bourse ses résultats du premier semestre.Unibail-Rodamco-Westfield a levé le voile sur ses résultats du premier semestre 2018. Ainsi, le groupe spécialisé dans l'immobilier commercial affiche sur la période un résultat net récurent par action (RNRPA) de 6,61 euros, en hausse de 7,3% par rapport au premier semestre 2017. De son côté, le RNRPA ajusté, intégrant les coupons des instruments hybrides, s'élève à 6,58 euros (+6,8%). Le groupe a également fait part d'un portefeuille d'actifs d'une valeur totale (proportionnelle), Westfield inclus, de 63,7 milliards d'euros, en hausse de 0,6% à périmètre constant.