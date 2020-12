Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 31 décembre 2020

© AOF 2020

AKKA TECHNOLOGIESAkka a annoncé approbation par son Conseil d’Administration de la réalisation de l’augmentation de capital d’un montant brut de 200 millions euros, prime d’émission incluse. Cette augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 150 millions par Swilux SA, société d’investissement détenue et contrôlée à 100% par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), et à hauteur de 50 millions par le groupe familial Ricci, à un prix de souscription de 22,50euros par action, prime d’émission incluse. Le groupe a également annoncé le départ de membres éminents du conseil d'administration.KORIANKorian a conclu un accord avec BNP Paribas Cardif et EDF Invest prévoyant un investissement de long terme au sein d'un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian. Celui-ci détient 81 actifs (maisons de retraite et cliniques) en France, Allemagne, Italie et Belgique, pour une valeur d'un milliard d'euros. BNP Paribas Cardif et EDF Invest ont investi, chacun pour la moitié, un total de 336 millions d'euros représentant 49% du véhicule immobilier. L'accord, d'une durée de 15 ans prorogeable, prévoit une période minimum de détention de 7 ans pour les investisseurs.