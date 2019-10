Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 31 octobre 2019

0

AIR FRANCE-KLMLa compagnie aérienne publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.AMUNDILa société de gestion d'actifs publiera ses résultats du troisième trimestre.ALTRANLe groupe de services d'ingénierie et de R&D publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ASSYTEMAssystem a réalisé mercredi soir son point d'activité pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019. Ainsi, le groupe international d'ingénierie a publié un chiffre d'affaires de 363 millions d'euros sur la période, en croissance de 12,4 % à données publiées et de 11,3 % en organique. L'impact de la variation du nombre de jours ouvrés par rapport aux neuf premiers mois de 2018 est estimé à -0,4 %.BNP PARIBASLa banque publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.CATANAAu cours des tous premiers salons de la saison 2019-2020, Catana Group indique avoir encore accru sa visibilité commerciale, avec un carnet de commandes de plus en plus conséquent. En conséquence, le spécialiste des navires de plaisance anticipe un nouveau bond historique sur l'exercice 2019-2020 avec une activité qui dépassera très probablement la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.CLASQUINClasquin a publié mercredi soir ses indicateurs économiques au titre des neuf premiers mois de 2019. Ainsi, le spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime a dévoilé une marge commerciale brute de 55,6 millions d'euros sur la période (+8,4 % sur un an) et un nombre d'opérations en hausse de 2,5 % à 202 249. De son côté, le chiffre d'affaires est ressorti à 240,4 millions d'euros (+5,9 %). Concernant ses perspectives 2019, Clasquin a dit s'attendre à " une croissance globale significativement supérieure à celle marché. "EUTELSATLe chiffre d'affaires du premier trimestre d'Eutelsat est ressorti à 317,6 millions d'euros, en baisse de 5,2 % sur une base publiée et de 6 % sur une base comparable. Le chiffre d'affaires des cinq activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s'établit à 316,5 millions d'euros, en baisse de 6,2 % sur une base comparable compte tenu d'un effet périmètre négatif à hauteur d'environ 0,5 point (effet de la cession de la participation d'Eutelsat dans le satellite Eutelsat 25B) et d'un effet de change positif d'environ 1,5 point.EUROPACORPPar jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prolongé la période d'observation de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société EuropaCorp S.A pour une durée de 6 mois. Le renouvellement de la période d'observation va notamment permettre de finaliser les discussions en cours avec les créanciers relatives au projet de plan de sauvegarde. En temps utile, la société tiendra le marché informé de l'issue des actions en coursMAISONS DU MONDEMaisons du Monde a enregistré au troisième trimestre des ventes de 283,7 millions d'euros, en hausse de 9,2 % et de 8,2 % à périmètre constant. La croissance des ventes en comparable a été de 3 % à périmètre constant. La période a été marquée "par la poursuite de la forte dynamique des ventes en ligne (+19,3 %) et à l'international (+17,7 %). Concernant ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2019, Maisons du Monde a relevé son objectif de croissance des ventes relevée à autour de 10,5 % contre autour de 10 % auparavant.RIBERRiber a réalisé mercredi soir son point d'activité pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019. Ainsi, l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a publié un chiffre d'affaires de 20,7 millions d'euros sur la période, en baisse de 4% sur un an. L'activité se répartit entre l'Europe (44%), l'Asie (32%) et l'Amérique du Nord (24%). " Le carnet de commandes au 30 septembre 2019 reste solide à 26,4 millions d'euros et offre une bonne visibilité à moyen terme ", indique Riber.SAFRANL'équipementier aéronautique publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.SANOFILe groupe pharmaceutique publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.UBISOFTUbisoft a réalisé au premier semestre 2019/2020 un bénéfice net en baisse de 99,4% à 0,9 million d'euros. Le résultat opérationnel a chuté de 90,1% à 9,3 millions. Le chiffre d'affaires s'élève à 697,5 millions (681,7 millions à taux de change constants), en baisse de 9,1%. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 334,1 millions (327,7 millions à taux de change constants), en baisse de 9%. Le net bookings du premier semestre s'élève à 661,1 millions, en baisse de 11,4% (13,4% à taux de change constants).VOLTALIADu 26 septembre au 8 octobre, les collaborateurs de Voltalia ont eu la possibilité de participer à un premier plan d'actionnariat dans les trois principaux pays de l'entreprise : le Portugal, le Brésil et la France. La population éligible représentait 73,7% des collaborateurs. Pour un premier lancement, le taux de souscription est ressorti à 69,5%. Les taux de participation atteignent 51,5% au Portugal, 72,9% au Brésil et 80,3% en France.