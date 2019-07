Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 4 juillet 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EGIDE 5.96% 1.155 -21.86% KORIAN 1.30% 34.34 9.07% OSMOZIS 0.00% 10.2 125.66%

EGIDEEgide SA annonce avoir conclu un contrat de fabrication et d'approvisionnement avec son client Lynred pour une durée de 3 ans renouvelable.Dans le cadre de ce nouveau contrat, Egide SA va poursuivre sa relation industrielle et commerciale avec Lynred, débutée il y a de nombreuses années, et lui fournir des boîtiers, interfaces et assemblages complexes pour ses applications de vision infra-rouge.KORIANKorian a annoncé l'évolution de son actionnariat après le reclassement partiel de la participation du fonds de pension canadien, Investissements PSP, dans le cadre de la constitution d'un livre d'ordres accélérée. Le fonds a cédé 5,7 millions d'actions Korian, représentant 7% du capital de la société. Cette opération a notamment permis à Predica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, et Malakoff Médéric Humanis de renforcer leur participation.OSMOZISOzmozis, premier opérateur de réseaux LoRaWan/WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, confirme sa dynamique commerciale depuis le début de l'exercice 2018-2019 (période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019). Le chiffre d'affaires s'élève à 4,418 millions d'euros à l'issue des neuf premiers mois de l'année, en croissance de 5,1%. Toutes les activités contribuent à cette progression, aussi bien en France qu'à l'international.