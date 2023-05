Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 4 mai 2023

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Aurea

Aurea, spécialiste de la régénération des déchets, annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 à 55,2 millions d'euros, en repli de 25%. La société fait état d'une visibilité réduite pour le deuxième trimestre dans un contexte économique " inflationniste et incertain ". Enregistrant des baisses générales des volumes vendus au sein de chaque pôle, Aurea compte sur les synergies attendues de l'intégration des deux nouvelles filiales dans les métiers de l'aluminium. Le fort recul du chiffre d'affaires concerne principalement les activités d'alliages d'aluminium.



Bonduelle

Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Capgemini

Le groupe de conseil et de services informatiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



CGG

CGG annonce que l'EBITDAs des activités au premier trimestre 2023 est de 66 millions de dollars, soit une augmentation de 71% sur un an avec une marge de 31%. Le résultat opérationnel des activités est de 13 millions de dollars. Toutefois, l'entreprise française spécialisée dans l'exploration du sous-sol accuse une perte de 16 millions de dollars. Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 210 millions de dollars est en hausse de 37% d'une année sur l'autre.



Exclusive Networks

Le spécialiste de la cybersécurité communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Hexaom

Au titre du premier trimestre 2023, le Groupe Hexaom réalise un chiffre d'affaires de 278,6 millions d'euros en progression de 6,9% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière. Pour l'activité Construction de Maisons, son chiffre d'affaires progresse de 9,8% et atteint 223,9 millions d'euros, en phase avec les prévisions du Groupe sur ce premier trimestre. Le segment " Promotion immobilière " enregistre un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros contre 12,7 millions d'euros au premier trimestre 2022.



Hopscotch

Le groupe de conseil en communication indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques divulguera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Metabolic Explorer

L'entreprise de chimie biologique dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Rubis

Le distributeur d'énergie présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Selectirente

Le chiffre d'affaires trimestriel de Selectirente (foncière spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité et de centre ville) ressort à 7,6 millions d'euros au 31 mars 2023, en hausse de 14,1 % par rapport à la même période l'année dernière. Parallèlement, les loyers seuls ont continué à progresser de 20 % (par rapport au premier trimestre 2022), grâce notamment aux acquisitions réalisées en 2022. A périmètre constant, ils augmentent de 3,9 % comparativement aux loyers du premier trimestre 2022.



Technip Energies

Le spécialiste de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique publiera ses résultats du premier trimestre.



Valneva

La biotech spécialiste des vaccins communiquera ses résultats du premier trimestre.



Veolia Environnement

Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Vicat

Vicat annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre à 899 millions d'euros, en hausse de 19,4% à périmètre et change constants. Le groupe spécialiste de la production de ciment, de béton & granulats relève une " nette augmentation des prix de vente moyens sur des marchés globalement résilients ". Le premier trimestre 2023 " bénéficie des hausses de prix dans des marchés contrastés mais globalement bien orientés malgré les caprices de la météorologie en Californie et le ralentissement du secteur de l'immobilier de bureau aux Etats-Unis " résume le groupe.