Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 4 mars 2021

Le groupe de transport, de logistique et de communication publiera ses résultats annuels.Euronext a annoncé le rachat du solde du capital qu'elle ne détenait pas encore, soit 40%, dans iBabs, société fournissant des solutions permettant la simplification de l'organisation des réunions pour les entreprises et les organisations publiques. Il était détenu par les fondateurs de la société. La Bourse pan-européenne a exercé son option d'achat sur cette participation pour un montant de 53,2 millions d'euros, sur une base sans dette, ce qui représente un multiple de 10 fois l'Ebitda ajusté 2020.Le groupe spécialisé dans l'événementiel publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Pour rattraper les années sans ou avec un faible dividende, et remercier les actionnaires de leur fidélité, le Conseil d’administration de Neurones proposera à l’Assemblée générale du 3 juin la distribution d’un dividende exceptionnel de 2 euros par action. Il représente un montant global proche de la trésorerie générée en 2020. L'année dernière, le résultat net, part du groupe, a atteint 30,9 millions d'euros, pratiquement stable par rapport à 2019 : 30,8 millions d'euros.Le Conseil d’administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 30 avril prochain, la nomination de deux nouveaux administrateurs, Christian Brandts et Barbara Lavernos, ainsi que la ratification de la nomination par cooptation de Gilles Schnepp et le renouvellement des mandats de Fabienne Lecorvaisier et Melanie Lee.Le groupe agroalimentaire publiera ses résultats annuels.L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Au terme d’un premier semestre qualifié « d’excellente qualité », Vilmorin & Cie a révisé à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle courante pour son exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent désormais à une progression du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 4 % et 6 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8 %, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 260 millions d’euros.Vivendi a publié un chiffre d'affaires 2020 de 16,09 milliards d'euros, en hausse de 1,2% par rapport à 2019. Cette augmentation résulte principalement de la progression d'Universal Music Group (UMG), de Groupe Canal+ et d'Editis, partiellement compensée par le ralentissement des autres activités, principalement Havas Group et Vivendi Village, affectées par les conséquences de la crise sanitaire, explique le géant des médias.