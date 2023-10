Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 5 octobre 2023

Alstom

La marge d'exploitation ajustée d'Alstom s'établit à 5,2% pour le premier semestre de son exercice fiscal 2023/2024, contre 4,9% lors du premier semestre de l'exercice précédent, en ligne avec la trajectoire. La rentabilité a été positivement impactée par des progrès continus dans l'accélération de la production et dans la réalisation des synergies prévues. Son chiffre d'affaires s'élève à 8,3 milliards d'euros sur ce semestre contre 8 milliards d'euros il y a un an.



Amoéba

La biotech industrielle spécialisée dans le traitement du risque microbiologique publiera ses résultats du premier semestre.



Ecomiam

Le distributeur de produits surgelés communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Fnac Darty

Fnac Darty et Ceva Logistics signent un accord en vue de la création d'une entreprise commune dédiée à la logistique e-commerce et au SaaS Marketplace. Elle se nommerait Weavenn et proposerait une offre totalement intégrée, combinant " les meilleures solutions technologiques de marketplace et une logistique performante pour la distribution multicanale ". "Cette offre inédite sur le marché répondrait à l'ensemble des besoins des acteurs du e-commerce, tels que la gestion complète des marketplaces, les ventes directes aux consommateurs, ou la livraison omnicanale.



HRS

Le fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène dévoilera ses résultats annuels.



Hunyvers

Le chiffre d'affaires consolidé de Hunyvers pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023 s'établit à 112,4 millions d'euros au 31 août 2022, en progression de 16,1% par rapport à l'exercice précédent. Le distributeur de véhicules de loisirs précise que cette performance a été alimentée par des ventes soutenues, en hausse de 19,1%, ainsi que par une poursuite de la croissance dans les services (+2,6%). La société confirme l'ensemble de ses objectifs financiers, visant à horizon de l'exercice 2024/2025 un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros avec une marge d'exploitation de 6,5%.



LDC

Le spécialiste de la volaille et du traiteur annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



MyHotelMatch

Myhotelmatch annonce une perte opérationnelle de 600 000 euros pour le premier semestre 2023, et un résultat net part du Groupe négatif de 700 000 euros. " Ces pertes restent parfaitement encadrées dans cette phase d'investissement sur l'application dont la génération de revenus n'interviendra progressivement qu'à compter du second semestre 2023 ", affirme la plateforme de voyages de luxe basée sur le matching. " A fin juin, la trésorerie et les disponibilités du Groupe s'élevaient à près de 800 000 euros contre 1,4 million d'euros à fin décembre 2022.



Vinpai

Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique rendra compte de ses résultats du premier semestre.



Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance pour le monde agricole indiquera ses résultats du premier semestre.