Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 6 décembre 2018

CAPGEMINILe Conseil d'Administration de Capgemini a coopté Laura Desmond en qualité de nouvel administrateur sur proposition du Comité Ethique et Gouvernance présidé par l'Administrateur Référent. Laura Desmond est la fondatrice et le PDG d'Eagle Vista Partners, une société de conseil stratégique et d'investissement spécialisée dans le marketing et les technologies digitales. Elle est également membre du Conseil d'Administration d'Adobe depuis 2012.INSIDE SECURELe français Inside Secure a conclu un accord d'exclusivité portant sur l'acquisition de l'américain Verimatrix, une société non cotée ayant son siège à San Diego, en Californie. La transaction se réalisera intégralement en numéraire pour un prix global d'environ 143 millions de dollars à la date de réalisation de l'opération (dont la reprise d'un montant estimé à 18 millions de dollars de trésorerie nette) auquel s'ajoutera un complément de prix éventuel payable au deuxième trimestre 2019 estimé à 9 millions de dollars. Inside Secure précise que l'opération est entièrement financéeLATECOERELatécoère abaisse ses perspectives financières pour 2019 dans le sillage de coûts de démarrage et d'investissements supplémentaires. Ainsi, l'équipementier aéronautique explique que " les coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et l'avancée du plan de Transformation dans la branche Aérostructures généreront une marge opérationnelle récurrente positive et un cash-flow libre opérationnel négatif. "L'OREALL'Oréal annonce le lancement de BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), un fonds de capital-investissement destiné à prendre des participations minoritaires dans des start-ups innovantes à fort potentiel de croissance. "Visant à investir dans des nouveaux modèles marketing, R&I, digital, distribution, communication, supply et packaging, ce fonds soutiendra les start-ups en mettant à leur disposition son expertise, son réseau et un dispositif de mentoring" précise le groupeSPINEGUARDSpineGuard a conclu un accord de partenariat pluriannuel avec Carnot Interfaces afin d'associer sa technologie DSG à un robot chirurgical. "Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Carnot Interfaces va déboucher sur des avancées technologiques majeures qui permettront au robot d'effectuer de façon autonome et sécurisée des perçages dans le squelette humain voire même l'insertion directe d'implants", a précisé Stéphane Bette, Directeur Général de SpineGuard.