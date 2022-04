Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 7 avril 2022

© AOF 2022

Bonne nouvelle pour Abivax. La société a annoncé mercredi soir d'excellents résultats d’efficacité et de tolérance après un an de traitement dans l’étude de maintenance de phase 2b d’ABX464 dans la rectocolite hémorragique. « Les préparations finales du programme clinique international de phase 3 avec ABX464 dans la RCH sont en cours, l'inclusion des premiers patients est prévue pour le troisième trimestre 2022 », a ajouté Abivax.L'équipementier automobile publiera ses résultats annuels.BIO-UV a dévoilé un résultat net pro forma - en intégrant Corelec sur 12 mois - de 3,3 millions d'euros au titre de 2021. Sur une base pro forma, l'Ebitda du nouvel ensemble s'est établi à 7,5 millions d'euros en 2021, matérialisant une marge d'Ebitda de 16,8%. Sur la même base, le chiffre d'affaires du spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau a atteint 44,4 millions d'euros, témoignant du changement de dimension opéré en fin d'exercice.Comme annoncé dans le communiqué daté du 31 mars 2022, Delta Drone a fait paraître mercredi au Bulletin des annonces légales obligatoires – Bulletin N°41 du 6 avril 2022, l'avis de regroupement d'actions. L'avis publié au BALO décrit précisément les caractéristiques de l'opération qui débutera le 22 avril prochain et s'achèvera le 23 mai. La base de regroupement correspond à l'échange de 10 000 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,0001 euro contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro.Fleury Michon a réalisé un bénéfice de 4 millions d'euros en 2021, après avoir enregistré l'année précédente une perte de 30,5 millions. Le groupe agroalimentaire a également affiché un taux de marge opérationnelle courante de 2%, contre 2,6% en 2020, marquée par des gains opérationnels réinvestis en soutien de la marque Fleury Michon. Le chiffre d'affaires enregistre pour sa part une diminution de 4,1%, affecté par l'activité GMS dont les ventes sont en retrait de 4,2% par rapport au précédent exercice, qui avait été porté par les effets du confinement de mars à mai 2020.La société biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.Le volailler publiera son chiffre d'affaires annuel.