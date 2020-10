Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 8 octobre 2020

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COVIVIO -2.31% 59.3 -40.02% GLOBAL BIOENERGIES 2.61% 2.75 -27.96% SAFE ORTHOPAEDICS 2.85% 0.4 -72.99%

Covivio annonce la signature d'un contrat de prestations de services de 58 mois portant sur la totalité de son nouveau site d'espaces flexibles et de services, Wellio Gobelins, avec une structure publique. Les 4 500 mètres carrés de cet immeuble en cours de restructuration sont ainsi intégralement commercialisés 6 mois avant sa livraison. Il ouvrira ses portes en mars 2021. Le futur occupant a fait le choix de Wellio Gobelins afin de regrouper ses effectifs sur un seul site avant leur installation dans leur nouveau siège prévue en 2025.Global Bioenergies fait le point sur ses développements dans le domaine des biocarburants aéronautiques dans le cadre du projet de loi de finances 2021 présenté au Conseil des Ministres le 28 Septembre dernier. Le gouvernement fixe un taux cible de 1% pour l'incorporation de biocarburants dans les carburants aéronautiques et met en place un dispositif fiscal pour atteindre cet objectif. Le groupe rappelle être coordinateur de deux projets collaboratifs visant en particulier à démontrer la production de biocarburant aéronautique à partir de différentes matières premières.LDC, le spécialiste de la volaille, propriétaire des marques Loué, Le Gaulois ou encore Marie, a publié un chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2020-2021 (clos fin août 2020) de 2,12 milliards d'euros, en progression de 0,8% sur un an. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 1,7% à 2,07 milliards d'euros. Les volumes commercialisés sont en hausse de 1,4% en intégrant les acquisitions des sociétés Ramon (1er juin 2019) et Luché Traditions Volailles (1er décembre 2019). A périmètre identique, les volumes commercialisés ont reculé de 1,4%.La société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l'emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.