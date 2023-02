Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 9 février 2023 08/02/2023 | 18:28 Envoyer par e-mail :

L'équipementier automobile annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



ArcelorMittal

Le sidérurgiste dévoilera ses résultats annuels.



Cogelec

La société spécialisée dans le contrôle d'accès dans l'habitat collectif publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Crédit Agricole SA

Le groupe bancaire annoncera ses résultats annuels.



Euronext

L'opérateur boursier communiquera ses résultats annuels.



HRS

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été informé par Holding HR, l'actionnaire majoritaire de HRS, de son intention de céder environ 500 000 actions HRS au prix de 24 euros par action à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré et à des particuliers en France à travers une offre au public sur la plateforme PrimaryBid. L'opération a notamment pour objectif d'accroître la liquidité du titre HRS, en portant le flottant à environ 30,7% du capital total de HRS.



Ipsen

Le laboratoire pharmaceutique présentera ses résultats annuels.



JCDecaux

JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd'hui que sa filiale norvégienne " JCDecaux Norge AS " a remporté le contrat de mobilier urbain publicitaire (notamment digital) de Stavanger, capitale pétrolière et troisième plus grande ville de Norvège, pour 10 ans. JCDecaux travaille en étroite collaboration avec Stavanger depuis plus de 20 ans.



Lacroix

Le fabricant d'équipements électroniques rendra compte de ses résultats du quatrième trimestre.



Lectra

Entreprise spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile, Lectra annonce que son chiffre d'affaires (en hausse de 35% à 521,9 millions d'euros) et son EBITDA courant (en hausse de 51% à 98,4 millions d'euros) de 2022 se situent dans la fourchette des objectifs publiés au mois de février 2022, tels que précisés au mois de juillet et confirmés au mois d'octobre. Sa marge d'EBITDA courante s'établit à 18,8%. Le résultat opérationnel courant (68,5 millions d'euros) est en hausse de 54 %.



Legrand

Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment annoncera ses résultats annuels.



L'Oreal

Le groupe de produits cosmétiques publiera ses résultats annuels.



Nacon

Nacon, acteur majeur de l'édition de jeux vidéo et créateur d'accessoires gaming premium, est ravi d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux produits RIG sous licence officielle PlayStation 5: un micro pour le streaming (RIG M100 HS), le gaming et le podcasting (disponible en deux coloris) ainsi que des écouteurs gaming intra-auriculaires innovants (RIG 200 HS). Conçu pour les joueurs sur PlayStation5 qui souhaitent se lancer dans le streaming, RIG M100 HS est un micro qui assure une retransmission vocale précise, avec un son riche, dynamique et non déformé.



Neurones

Le groupe Neurones, spécialiste du conseil en management et des services numériques, annonce un chiffre d'affaires 2022 à 665,4 millions d'euros (soit + 14,7%), en accélération sur la fin de l'année (+ 17,3% au 4e trimestre). A 72,9 millions d'euros, le résultat opérationnel est, lui aussi, en forte augmentation (+ 18,4%, après + 18,7% pour l'exercice précédent). En taux, il s'établit au niveau historique de 11% du chiffre d'affaires. Le groupe précise que les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 8 mars 2023 après Bourse.





Unibail

Le spécialiste de l'immobilier commercial annoncera ses résultats annuels.











