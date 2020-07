Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 9 juillet 2020

0

Albioma a annoncé que l'option pour le paiement en actions nouvelles du dividende de l'exercice 2019 s'était traduite par la souscription de 281 450 actions nouvelles, soit un taux de réinvestissement de 71,67%. L'option, qui pouvait être exercée du 15 juin au 6 juillet 2020, permettait d'obtenir le paiement de 50% du dividende de l'exercice 2019 en actions nouvelles, émises à un prix unitaire de 27,77 euros, a rappelé le producteur énergies renouvelables. Le dividende de l'exercice 2019 était fixé à 0,70 euro par action.L'Assemblée Générale Mixte d'Alstom a approuvé toutes les résolutions proposées. Les actionnaires du spécialiste du ferroviaire ont notamment approuvé la non-distribution de dividendes cette année dans le contexte de la crise actuelle. En parallèle, l'Assemblée Générale a également donné son feu vert au renouvellement du mandat de Yann Delabrière et à la nomination de Frank Mastiaux comme administrateurs.Le groupe Claranova (Paris:CLA) informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 29 juillet 2020 à 15 heures, au Centre de Conférences Capital 8, 32 rue Monceau, 75008 Paris. Pour cette Assemblée générale, les actionnaires ont la possibilité de voter par Internet grâce à la plateforme de vote sécurisée, Votacess. Les procédures de vote à distance, par procuration ainsi que les demandes de carte d’admission sont ainsi simplifiées et peuvent se faire directement en ligne à compter du 10 juillet 2020.L'équipementier électronique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.Le groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Le chiffre d'affaires de LDC au premier trimestre de l'exercice 2020-2021 (de mars 2020 à fin mai 2020) s'est élevé à 1,0742 milliard d'euros, en progression de 1,1%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 2% à 1,0407 milliard. Hors amont, le chiffre d'affaires du premier trimestre du pôle Volaille s'élève à 730,5 millions en progression de 0,5% (+0,3% en volumes) avec l'intégration des activités Ramon depuis le 1er juin 2019 et deLuché Tradition Volailles à compter du 1er décembre 2019.La marque digitale d'ameublement publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le spécialiste de l'emballage publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Safe Orthopaedics a réalisé au premier semestre un chiffre d’affaires de 1,731 million d'euros, en contraction de 15%. Le spécialiste des technologies prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale signale une reprise significative de l’activité sur les marchés en commercialisation directe dès le mois de juin.