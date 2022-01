Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Lundi 10 janvier 2022

Alstom

Alstom a décroché une nouvelle commande pour fournir à DB Regio 17 trains Coradia Stream de type EMU modernes de grande capacité, destinés au réseau Main-Weser en Allemagne. Les 13 rames de quatre voitures et les 4 rames de cinq voitures seront exploitées sur le réseau secondaire de Main-Weser, qui relie les villes de Francfort, Giessen, Marburg et Kassel. La mise en service est prévue le 15 décembre 2024. Cette commande, dont le montant n'a pas été communiqué, est enregistrée dans les comptes du quatrième trimestre 2021-2022 d'Alstom.





Amoéba

Amoéba a exercé l'option de suspension relative à l'émission de la 4ème tranche d'OCA. Conformément à l'article 3.1.3 du contrat d'émission d'obligations convertibles en actions, signé avec Nice & Green SA le 17 décembre 2020, Amoéba a décidé d'exercer l'option de suspension relative à l'émission de la 4ème tranche de 60 obligations. Selon les termes du contrat, cette suspension peut être exercée pour une période de 2 mois maximum.



Cogra

L'expert des granulés de bois publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Korian

Korian a annoncé la nomination de Marie-Anne Fourrier en tant que Déléguée générale de la Fondation Korian à compter du 3 janvier 2022, succédant à Aude Letty. Elle prend également la direction de la nouvelle Direction de !'Innovation en santé du groupe, créée au sein de la Direction médicale, éthique et qualité du groupe et est rattachée au Dr. Didier Armaingaud, membre du Comité de Direction Générale du groupe.