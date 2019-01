Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Lundi 11 janvier 2019

0

Plus forte hausse du marché SRD, Diagnostic Medical Systems Group a bondi vendredi de 27,44% à 1,05 euro, sa division DMS Biotech ayant annoncé des premiers résultats encourageants pour l'essai clinique sur l'arthrose. Portant sur 40 patients atteints d'arthrose du genou, il vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'injection d'une préparation de tissu adipeux, en comparaison de l'acide hyaluronique, dans le traitement de cette pathologie.Stentys a bondi vendredi de 15,8% à 0,531 euro après l'annonce d'une forte hausse de ses ventes. Le fabricant de stents a réalisé au quatrième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 2,965 millions d'euros, en hausse de 58,4% à données publiées. Gilbert Dupont tablait sur une progression de 32,5% à 2,479 millions. En pro forma, les ventes accusent un repli de 6%, mais le courtier redoutait une baisse bien plus marquée (-22,4%). Sur l'année, le chiffre d'affaires de la medtech est ressorti à 8,873 millions, en hausse de 26,1% à données publiées et en repli de 12,5% en pro forma.Au quatrième trimestre 2018, le réseau des aéroports gérés par Vinci Airports a accueilli près de 48 millions de passagers, soit une hausse de 7,2% à réseau comparable par rapport au quatrième trimestre 2017. Sur 2018, le réseau a accueilli 195,2 millions de passagers, soit une croissance de 6,8% par rapport à l'exercice précédent.