Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Lundi 27 septembre 2021

ADLPartner / ADLPerformance a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 4,75 millions d'euros, en hausse de 23%. Le résultat opérationnel s'élève à 6,89 millions, soit 10,8 % de la marge brute contre 10,2% au premier semestre 2020. La progression des résultats d'ADLPartner SA, de Converteo et de la filiale espagnole, ainsi que la réduction continue de la perte de la filiale ADLP Assurances compensent les moindres performances dans les activités de services marketing en France qui demeurent affectées par les suites de la crise sanitaire.Le groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Lors de la dernière Assemblée Générale Mixte annuelle qui s'est tenue vendredi 24 septembre, les actionnaires de LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020-2021. Pour rappel, le groupe a déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 euro par action (détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021).L'accélération de la crise des semi-conducteurs se traduit désormais par une forte révision de la production automobile mondiale à 73 millions de véhicules, contre 79 millions en juillet 2021. Sur le seul second semestre, IHS révise désormais à la baisse sa prévision de 15 %. Dans ce contexte, Plastic Omnium a abaissé ses prévisions pour 2021. L'équipementier automobile table désormais sur un chiffre d'affaires en croissance (contre " en fort rebond précédemment ").Le groupe publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.