Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Lundi 3 octobre 2022

La foncière spécialisée dans le développement et la location de plateformes logistiques dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Theradiag a annoncé la désignation du cabinet Crowe HAF par le conseil d’administration de la société en qualité d’expert indépendant dans le cadre du projet d’offre publique d’achat (OPA) volontaire déposé par Biosynex. Biosynex a déposé le 23 septembre 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d'offre publique d’achat volontaire en numéraire visant les actions de la société qu'elle ne détient pas, au prix de 2,30 euros par action.Le groupe immobilier publiera ses résultats du troisième trimestre.Lors de la dernière Assemblée générale mixte annuelle, les actionnaires du Groupe LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2021-2022. Pour rappel, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech a déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,80 euro par action. Concernant le solde de dividende restant à verser, soit 1,20 euro par action, la date de détachement de coupon a été fixée au 5 octobre 2022, avec une 'record date' au 6 octobre 2022.Le spécialiste des ressources humaines pour les PME/ETI annoncera ses résultats du premier semestre.Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur publiera ses résultats du premier semestreAu cours du premier semestre 2022, Prologue, société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel, des services informatiques et de la formation, a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression organique de ses ventes de 13,3% par rapport au premier semestre 2021 pour atteindre 52,44 millions d'euros. Cette forte croissance interne s'est accompagnée d'une nouvelle progression de ses marges opérationnelles avec un résultat d'exploitation qui atteint 0,5 million dès le premier semestre 2022 contre 0,1 million au premier semestre 2021.Slawomir Krupa, directeur général adjoint en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs de Société Générale, a été proposé par le conseil d'administration de la banque pour remplacer Frédéric Oudéa au poste de directeur général. Le conseil d'administration de Société Générale proposera aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 23 mai 2023 Slawomir Krupa comme administrateur en remplacement de Frédéric Oudéa qui avait annoncé ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de l'assemblée générale du 17 mai 2022.Le site de vente de vêtements et d'accessoires de mode dévoilera ses résultats du premier semestre