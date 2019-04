Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Lundi 8 avril 2019

0

AIR FRANCE-KLMLe groupe de transport aérien publiera son trafic de mars.ATEMEAteme a nommé Ray Fitzgerald au poste de vice-président et directeur Amérique du Nord. Ray Fitzgerald apportera à Ateme une expérience de plus de 25 ans de direction commerciale et de management opérationnel. Avant de rejoindre Ateme, Ray Fitzgerald a occupé des postes de direction clés chez Edge Gravity (Ericsson), SeaChange International, ActiveVideo Networks ou BigBand Networks.AVENIR TELECOMAvenir Telecom annonce la mise en place d’un financement obligataire d’un montant maximal de 7 millions d’euros pour accélérer le développement de ses produits. Il prend la forme de l’émission d’OCABSA (obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de souscription d'actions), réservée à Negma Group, fonds d’investissement spécialisé dans le financement d’entreprises innovantes. Il se décompose, sur une durée d’engagement maximum de l’Investisseur de 24 mois, d’une première tranche de 235 OCA, émise ce jour, représentant un montant total nominal de 2,35 millions d’euros.CLARANOVADans le prolongement du Conseil d'Administration s'étant tenu le 26 mars 2019 et du communiqué de presse publié le 27 mars 2019, Claranova confirme avoir pris la décision de proposer aux actionnaires la transformation de Claranova en société européenne, et a entrepris des premières étapes en vue de la constitution et la consultation du groupe spécial de négociation (GSN) sur l'implication des salariés au sein de la société, et la signature d'un projet de transformation qui sera publié conformément aux dispositions légales.RENAULTUne Assemblée générale extraordinaire de Nissan aura lieu.