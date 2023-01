Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 10 janvier 2023

Exail Technologies

Fort de 2 nouvelles commandes, Exail Technologies renforce son carnet de commandes, qui était de l'ordre de 600 millions d'euros à fin septembre 2022. Le groupe a réalisé une première vente conjointe contenant des drones sous-marins et des solutions de positionnement, illustrant ainsi concrètement la complémentarité des gammes de produits ex-iXblue et ex-ECA, réunis au sein de Exail. Cette commande contient 5 drones sous-marins téléopérés R7 accompagnés de 5 systèmes de positionnement acoustique GAPS M7 qui seront livrés en 2023 à une marine européenne.



Manutan

Au premier trimestre de l'exercice 2022/2023, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 4% à 234,5 millions d'euros. Cette croissance inclut un effet de change et un effet jours négatifs, respectivement de -0,4% et -1,4%. Le groupe spécialisé dans la distribution aux entreprises et aux collectivités affiche ainsi une croissance interne de 5,8%. La croissance du groupe au premier trimestre est portée par la division Entreprises (+10,1% de croissance organique), dont toutes les zones sont en progression par rapport à l'exercice dernier.



Miliboo

La société spécialisée dans la conception et la vente de mobilier " tendance " sur Internet dévoilera ses résultats du premier semestre.



Spineguard

Spineguard, entreprise qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que son chiffre d’affaires annuel consolidé pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 progresse de 27% à taux de change réel (+17% à taux constant) et s’établit à 5,6 millions d’euros contre 4,405 millions d’euros en 2021. En 2022, 5 934 dispositifs équipés de la technologie DSG ont été vendus au total, contre 5 183 en 2021, soit une augmentation de 15%.