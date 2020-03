Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 10 mars 2020

1

Amoeba a annoncé la signature d'un avenant au contrat d'émission d'obligations convertibles en actions avec programme d'intéressement (OCAPI), signé le 17 décembre 2019 et portant sur un montant nominal de 6,24 millions d'euros au profit de Nice & Green SA. L'Assemblée Générale devant autoriser cette opération n'a pas pu se réunir le 30 janvier 2020, faute de réunion du quorum. Une assemblée a été convoquée sur seconde convocation le 13 mars 2020. Un avenant au Contrat a été signé ce jour entre les parties pour modifier le calendrier d'émission.Elis, prestataire multi-services international fournissant des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, poursuit sa stratégie de consolidation de ses marchés clés avec la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 100% de Haber en Allemagne. Celui-ci a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros.La biotech publiera ses résultats annuelsL'équipementier aéronautique publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsLe groupe financier publiera ses résultats annuelsSéché Environnement a levé le voile lundi soir sur ses résultats 2019. Ainsi, la spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets a enregistré l'an dernier un résultat net (part du groupe) de 17,8 millions d'euros (+14,1%) et un excédent brut d'exploitation de 135,4 millions d'euros (+24,6%). Pour sa part, le chiffre d'affaires contributif a atteint 687,8 millions d'euros l'an dernier, ce qui laisse apparaître une hausse de 22,7% par rapport à 2018.