Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 11 juillet 2023

Aujourd'hui à 18:25 Partager

Abionyx

Abionyx annonce qu'elle s'est vu accorder une quatrième Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) en Europe pour CER-001, contre la maladie rénale rare sans traitement existant de la Déficience LCAT, dite maladie de Norum, alors que les données de sécurité et de tolérance du traitement sont " toujours aussi positives ". La biotech évoque des discussions " constructives " avec les autorités réglementaires européennes pour définir une " voie rapide de développement clinique " de CER-001 pour les patients atteints de cette maladie rare.



Argan

Argan renforce son implantation en Normandie avec un nouveau projet en construction à Eslettes (76), à proximité de Rouen. Ce bâtiment de 4 600 mètres carrés sera exploitée par DSV Road, dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans. La foncière française spécialisée dans les entrepôts a fait son entrée sur le marché normand en 2022, avec la livraison de deux plateformes logistiques à proximité de Rouen et de Caen. Il s'agira de la seconde collaboration entre DSV et Argan, déjà propriétaire du site exploité par l'organisateur de transport et de solutions logistiques à Gennevilliers.



Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Implanet

La société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Kalray

Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Spineguard

Le spécialiste de la technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Spineway

Le spécialiste des gammes d'implants et instruments chirurgicaux destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé le renforcement son Conseil d'administration " pour enrichir la diversité de compétences et d'expertise de ses membres indépendants ". À cette fin, le Conseil d'administration de l'éditeur de jeux vidéo a proposé pour sa prochaine Assemblée générale annuelle de septembre, la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, dotées chacune d'une solide expérience de dirigeantes à l'international.