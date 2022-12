Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 13 décembre 2022 12/12/2022 | 18:33 Envoyer par e-mail :

Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions, vient d'acquérir près de 75 % du Groupe Sun'R, pourcentage de détention qui sera porté à plus de 80 % courant 2023. Le solde du capital sera conservé par le fondateur Antoine Nogier et l'équipe de management. L'opération a été réalisée par le rachat d'actions existantes simultanément à une augmentation de capital entièrement souscrite par Eiffage. Créé en 2007, le Groupe Sun'R, société à mission, agit pour accélérer les transitions agricole et énergétique, et répondre ainsi aux conséquences du réchauffement climatique.



Neoen

Neoen, entreprise indépendante française de la production d'énergie exclusivement renouvelable, annonce avoir remporté 180 mégawatt (MW) de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de Régulation de l'Energie et dont Neoen est ressorti avec la plus importante capacité attribuée. Ces 180 MW se décomposent en 11 projets allant de 12 à 22,8 MW. Conformément à son modèle, Neoen est l'actionnaire majoritaire de chacun de ces projets.



Partouche

Le spécialiste du jeu communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Plastic Omnium

Plastic Omnium annonce qu’il a obtenu l’approbation des autorités réglementaires pour finaliser l’acquisition de 100% de l'allemand HBPO, « leader mondial des modules complexes ». La « pleine propriété » de cette société permettra au fournisseur automobile de « développer de nouveaux modules et systèmes bénéficiant de la montée en puissance de l’électrification dans le secteur automobile ». Annoncée le 28 juillet 2022, cette acquisition a été signée pour un montant de 290 millions d’euros entièrement financée sur les ressources propres du Groupe.

Rémy Cointreau

La bouteille en verre est réutilisable à l'infini. C'est sur la base de ce postulat que le Groupe Rémy Cointreau travaille, depuis plusieurs années, au développement de son projet " One Bottle for Eternity ", visant à accroître la circularité de ses flacons et ainsi à réduire significativement les émissions associées à la production du verre. Le Groupe annonce le lancement de 3 pilotes emmenés par ses Maisons, afin d'explorer différents formats de circularité.







© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.41% 6650.55 -6.65% COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 1.50% 13.55 -41.60% EIFFAGE S.A. -1.46% 94.7 6.23% GROUPE PARTOUCHE -2.78% 21 19.34% NEOEN 1.45% 37.76 -2.46% RÉMY COINTREAU -0.81% 158.9 -25.14%