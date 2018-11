Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 13 novembre 2018

0

AKKA TECHNOLOGIESLe groupe d'ingénierie publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.EDFLe producteur d'électricité publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ILIADL'opérateur télécoms publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.INTEGRAGENIntegraGen annonce sa collaboration avec Google Cloud pour la mise en ligne de ses outils avancés d'analyse génomique, " Sirius " et " Mercury ", sur la Google Cloud Platform. " Ce partenariat permet le transfert et le traitement accéléré des données ainsi qu'une amélioration de leur sécurité pour les utilisateurs, cliniciens ou chercheurs ", explique la société, dans son communiqué.INTERPARFUMSLe fabricant et distributeur de parfums publiera (avant Bourse) ses perspectives 2019.MCPHYMcPhy installera, à Sorigny, sa 15ème station hydrogène pour la Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre. Cette station a la capacité de délivrer 20 kg d'hydrogène par jour, permettant la recharge de plus d'une douzaine de véhicules utilitaires.OL GROUPEOL Groupe vient de faire part de son activité pour son 1er trimestre 2018-2019 (clos au 30 septembre dernier). Ainsi, le groupe chapeautant l'Olympique Lyonnais a publié un total des produits des activités de 95 millions d'euros sur la période, en repli de 5% sur un an.TF1TF1 a annoncé la prise de participation majoritaire au capital de "Gamned!", expert programmatique media fondé en 2009 par Olivier Goulon et Antony Spinasse. A la suite de cette acquisition, le groupe TF1 entend associer les audiences qualifiées de son nouveau pôle digital à l'efficacité du programmatique pour développer une offre multicanale intégrée.