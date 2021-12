Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 14 décembre 2021

© AOF 2021

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint d'Air Liquide, constate que suite à la souscription d'actions réservée aux salariés, 1 098 738 actions de la société au nominal de 5,50 euros ont été émises, portant ainsi le capital de la société de 2 605 761 719,00 euros à 2 611 804 778,00 euros. En conséquence, le nouveau capital de la société qui prend immédiatement effet s'élève à 2 611 804 778,00 euros, divisé en 474 873 596 actions au nominal de 5,50 euros entièrement libérées.Dans la mesure où EssilorLuxottica détient plus de 95% de GrandVision, les deux groupes ont annoncé que le retrait de la cote de ce dernier aurait lieu le 10 janvier prochain. En conséquence, la dernière séance de négociation des actions GrandVision sur Euronext Amsterdam sera le 7 janvier prochain.Eurazeo a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Beekman 1802, marque américaine de beauté clean en forte croissance. La société d'investissement investit un montant de 62 millions de dollars (sur un total de 92 millions de dollars) aux côtés de Cohesive Capital Partners et du Family Office Cherng Family Trust. Fondée en 2009 par le Dr Brent Ridge et Josh Kilmer-Purcell à Sharon Springs (New York), Beekman est devenue une marque multicanale offrant une large gamme de produits de beauté et bien-être.genOway a annoncé avoir accordé une licence CRISPR/Cas9 au principal financeur de la recherche anglaise, opérant dans l'ensemble du Royaume-Uni. Cette structure a pour mission de coordonner et financer la recherche biomédicale britannique. Cet accord de licence permettra à cette institution de distribuer aux laboratoires académiques et de vendre aux entreprises pharmaceutiques des modèles de recherche développés à partir de la technologie CRISPR/Cas9 ainsi que des services précliniques utilisant ces modèles.Global Bioenergies a annoncé lundi soir le lancement d’une augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Le montant envisagé de l’opération est d’environ 10 millions d’euros. Elle a notamment pour but de fournir à la société les moyens de poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de l’unité de Pomacle-Bazancourt.Latécoère a annoncé lundi soir avoir conclu avec American Industrial Acquisition Corporation un accord définitif portant sur l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES). Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Cette acquisition est la troisième opération de croissance externe depuis l'augmentation de capital réalisée au mois d'août.L'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats annuels.