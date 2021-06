Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 15 juin 2021

© AOF 2021

Le groupe aéroportuaire publiera son trafic du mois de mai.Global Bioenergies et Swift Fuel GmbH organisent ce mardi le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%. Un avion VAN RV-8 partira de Sarrebruck, en Allemagne, et atterrira à l'aéroport de Reims en Champagne (Prunay) dans l'après-midi au cours d'une cérémonie. Composée à plus de 97% de biocarburant, l'essence d'aviation utilisée pour ce vol constitue une alternative écologique au carburant 100LL, habituellement commercialisé pour les avions à moteur à pistons.Le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera ses résultats semestriels.Mauna Kea Technologies a dévoilé la plateforme Cellvizio de nouvelle génération, qui a déjà reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE. Enrichie de nouvelles fonctionnalités, la plateforme d’endomicroscopie confocale laser (CLE) Cellvizio de nouvelle génération, développée avec l’architecture système propriétaire de la société, permet une visualisation cellulaire et moléculaire dans pratiquement n'importe quelle partie du corps humain.Le fonds d'investissement Third Point, dirigé par le milliardaire américain Daniel Loed, détiendrait une part "significative" du capital de Vivendi, et investit dans le groupe de Vincent Bolloré "depuis quelques temps", affirme Reuters, citant une source proche du dossier. Le géant français des médias a affirmé quant à lui à l'agence de presse ne disposer d' "aucune information à ce sujet" lui permettant de "confirmer cette rumeur".