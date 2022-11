Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 15 novembre 2022 14/11/2022 | 18:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Actia

Le spécialiste dans la fabrication de composants électroniques communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Alpha MOS

Alpha MOS annonce la signature d'un accord-cadre de deux ans portant sur la fourniture de nez électroniques Héraclès à un leader chinois des produits laitiers : Lan Chou Instruments. Implanté dans les régions agricoles de l'ouest de la Chine, Lan Chou Instruments est un fournisseur agréé pour cette industrie et reconnu pour son expertise en instrumentation. Cet accord a été conclu après plusieurs semaines de tests intensifs conduits en partenariat avec l'industriel laitier, tests qui ont validé les performances et la précision des instruments d'Alpha MOS.



IT Link

L'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Lexibook

Le fabricant de produits électroniques de loisirs présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Ober

L'acteur des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur divulguera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



OL Groupe

Au 30 septembre 2022, OL Groupe, dont la vente à Eagle Football a été repoussée au 17 novembre, enregistre au titre du premier trimestre des recettes de billetterie en hausse de 45% à 10,1 millions d'euros contre 5,9 millions à la même période l'an passé, bénéficiant principalement du record historique en L1 lors de la réception du PSG le 18 septembre 2022. Les droits TV et marketing sont en recul, en raison de la non-participation en Coupe d'Europe cette saison.



Plastivaloire

Plastivaloire a réalisé un quatrième trimestre, clos fin septembre, un chiffre d'affaires de 185,4 millions d'euros, en hausse de 29,7%, dont de 27,3% à taux de change constant. " Après avoir été fortement perturbée depuis mi-2021 par les " Stop & Go " dus aux pénuries de composants électroniques, l'activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé ", a commenté l'équipementier automobile. La performance réalisée au quatrième trimestre porte le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 à 704,2 millions, soit une croissance de 4%. Il a progressé de 3,7% à taux de change constant.



Toosla

Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce l'arrivée de David Dubreil au sein de son Comité de direction en tant que directeur de l'exploitation, et de Nicolas Petit de Mirbeck, en tant que directeur des opérations, afin d'accompagner sa croissance.



Touax

Touax a dévoilé des revenus 9 mois de 120,2 millions d'euros, en hausse de 37,5 millions d'euros ou de 45,3 %. L'effet de change favorable lié au dollar, localisé sur l'activité Conteneurs, est de 7,2 millions d'euros. Les activités en propriété ont progressé de 34,2 millions d'euros à 112,1 millions d'euros, avec des augmentations respectives de 14,2 millions d'euros pour l'activité locative et de 20 millions d'euros pour l'activité vente de matériels grâce aux cessions de conteneurs pour compte propre, qui surperforment.

















© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACTIA GROUP 1.18% 4.3 16.44% ALPHA MOS -3.55% 2.035 -10.21% IT LINK 1.18% 25.8 -7.27% LEXIBOOK LINGUISTIQUE ELECTRONIC SYSTEM -0.83% 2.38 -44.12% OBER 1.30% 7.8 0.00% OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE -1.41% 2.8 42.00% PLASTIVALOIRE 2.80% 3.855 -40.48% TOOSLA -0.99% 2 -31.76% TOUAX SCA 2.25% 9.07 31.21%