Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 15 octobre 2019

0

ADPEn septembre 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 0,4 % sur un an avec 9,4 millions de passagers accueillis, dont 6,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,8 %) et 2,6 millions à Paris-Orly (- 9,5 %). La baisse du trafic à Paris-Orly est liée aux limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d’Orly ainsi qu'aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé toutes ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir.ARKEMAArkema a annoncé lundi le projet de cession de son activité Polyoléfines Fonctionnelles à SK Global Chemical, acteur majeur de la chimie en Corée du Sud et filiale du grand groupe sud-coréen SK. Avec ce projet, Arkema poursuit son recentrage sur la chimie de spécialités et les matériaux avancés. L’activité Polyoléfines Fonctionnelles, rattachée à la Business Unit PMMA (pôle Spécialités Industrielles), représente un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros.AUDIOVALLEYAudioValley a annoncé la signature d'un contrat avec Deezer dans 5 pays (Etats-Unis, Canada, Hollande, Espagne et Italie). Ce contrat de 2 ans porte sur la monétisation exclusive par Targetspot des espaces publicitaires audio de Deezer dans ces derniers. L'accord porte sur le développement par Targetspot des revenus générés par l'audience Deezer auprès des places de marchés programmatiques, des agences media et des annonceurs.AXAAXA a annoncé que Gérald Harlin, Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe, deviendra Executive Chairman d'AXA IM à compter du 1er décembre. Il mettra en oeuvre la prochaine phase de la stratégie du gestionnaire d'actifs visant à accélérer son développement. Il continuera à rapporter à Thomas Buberl, Directeur général d'AXA, dans ses nouvelles fonctions. Andrea Rossi, qui était à la tête d'AXA IM depuis 2013 a décidé de quitter son poste de Directeur général. A compter du 1er décembre prochain, il deviendra conseiller stratégique de Gérald Harlin.EIFFAGEEiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, a signé un marché public global de performance avec la société immobilière et d'aménagement de l'université de Bordeaux pour la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments d'enseignement ainsi que de la grande bibliothèque de lettres et droit sur le domaine universitaire Pessac-Talence-Gradignan. Ce projet est réalisé dans le cadre de la 2e tranche de l'Opération Campus Bordeaux pour un montant de près de 58 millions d'euros.OSMOZISOsmozis a réalisé un chiffre d'affaires de 8,71 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2018-2019, en croissance de 3,6%. Il intègre la contribution d'EWI-Médiawifi depuis le 25 mai 2019, soit un peu plus de 3 mois d'activité, pour 820 000 euros. Le chiffre d'affaires proforma du spécialiste de l'accès Internet et des services connectés dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe s'élève à 9,62 millions d'euros, en croissance de 14,3%, contre un objectif de 10,7 millions d'euros du fait d'une moindre contribution de l'accès Internet.SPINEWAYSpineway a annoncé lundi soir qu'il venait de recevoir des autorités japonaises l'homologation de sa gamme Mont-Blanc MIS, l'autorisant à commercialiser sa gamme de chirurgie mini-invasive sur le territoire. Spineway est désormais en discussion avec plusieurs entreprises japonaises specialisées dans l'importation et la distribution de matériel pour la chirurgie de la colonne vertébrale, afin de sélectionner son partenaire commercial.