Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 16 octobre 2018

0 0

Le spécialiste de l'événementiel publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Conformément au plan de marche annoncé, Catana Group atteint une nouvelle fois ses objectifs et achève son exercice 2017/2018 avec un chiffre d'affaires de près de 54,4 millions, en hausse de 26,7%. Portée par le succès de la gamme Bali, et en hausse de 30%, les ventes de bateaux neufs justifient l'essentiel de cette croissance. Dans un marché nautique en bonne santé, où l'industrie nautique française a retrouvé ses niveaux d'avant crise, le segment des multicoques excelle depuis 10 ans avec une croissance moyenne de 10% par an traduisant une mutation profonde de la demande « voile ».Advicenne a reçu, de la part du Bureau des Essais Cliniques de Santé Canada, une Lettre de Non-Objection lui permettant d'étendre son étude pivot de phase III ARENA-2 dans l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) au Canada. " Après l'approbation en septembre dernier par la FDA aux Etats-Unis, cette nouvelle autorisation va permettre à Advicenne d'accélérer le recrutement des patients pour son étude pivot de phase III ARENA-2 sur l'utilisation d'ADV7103 pour l'ATRd et ainsi élargir les perspectives de la société en Amérique du nord, " a déclaré le Dr Luc-André Granier, PDG d'Advicenne.Inventiva a annoncé la dernière visite du dernier patient inclus dans l'étude de Phase IIb FASST (For A Systemic Sclerosis Treatment), ainsi que la deuxième analyse positive du Data Safety Monitoring Board (DSMB) concernant son étude de Phase IIb NATIVE (NASH Trial to Validate IVA337 Efficacy), ces deux études étant menées avec le lanifibranor. La dernière visite du dernier patient inclus dans l'étude étude de 12 mois FAAST a eu lieu le 12 octobre, et le verrouillage de la base de données est prévu pour début janvier 2019.