Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 17 août 2021

Le trafic total du Groupe ADP1est en hausse de 11,5 millions de passagers sur le mois de juillet 2021 par rapport à juillet 2020, avec 17,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 49,7 % du niveau du trafic groupe du mois de juillet 2019. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,6 millions de passagers, avec 5,1 millions de passagers accueillis. C'est le plus fort trafic mensuel depuis le mois de mars 2020.Delta Drone International et Arvista ont annoncé la signature d'un accord capitalistique sous condition suspensive, au terme duquel Delta Drone International acquiert 60% du capital de Arvista, avec une option pour acquérir les 40% complémentaires dans le futur. L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, devrait être finalisée dans les 30 jours, après audit usuels en la matière. Créée en 2012, Arvista Pty Ltd est une société australienne basée à Perth (Australie Occidentale) qui développe des services de topographie et de cartographie, notamment par drones, pour l'industrie minière.La société de services numériques publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Lagardère a annoncé avoir signé un accord avec Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre, en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital social de l'éditeur américain indépendant, Workman Publishing. Le montant de l'acquisition a été fixé à 240 millions de dollars. Le financement sera assuré par la combinaison des produits de cession de différents actifs sans augmentation significative de la dette nette. Sous réserve des autorisation administratives, l'acquisition devrait être effective à l'automne 2021.