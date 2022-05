Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 17 mai 2022

© AOF 2022

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Aramis Group a confirmé ses objectifs annuels. Pour son exercice qui s'achèvera fin septembre 2022, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion vise toujours un chiffre d'affaires total de plus de 1,7 milliard d'euros, une croissance des volumes B2C vendus de véhicules reconditionnés supérieure à +45%, et un Ebitda ajusté positif.Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal), vient d'être désigné lauréat par Ørsted, numéro un mondial de l'éolien offshore, de deux contrats pour la fabrication des structures secondaires en acier des fondations monopieux des parcs éoliens offshore Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3 en Allemagne.Le groupe industriel énergétique publiera ses résultats du premier trimestre.Le groupe boursier pan-européen publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.Le trafic sur les réseaux interurbains de Vinci Autoroute a progressé de 55,7% en avril sur un an, avec une hausse de 71,3% pour les véhicules légers et de 1,8% pour les poids lourds. Il reste encore en retrait de 2,8% par rapport à avril 2019. Cette légère contraction est imputable à la fois à la hausse des prix des carburants et à un effet calendaire défavorable (décalage des vacances de printemps entre ces deux années), explique le groupe. Dans les aéroports de Vinci Airports, le trafic passagers a été multiplié par 4,3 en un an, mais reste en retrait de 30,6% par rapport à 2019.