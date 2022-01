Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 18 janvier 2022

© AOF 2022

Le trafic total du groupe ADP a progressé de 37,2 % en 2021, avec 160 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Cela représente 45,6 % du niveau du trafic groupe de l'année 2019 (pré-crise). Pour Paris Aéroport seul, le trafic a rebondi de 26,8 % l'an dernier, avec 41,9 millions de passagers accueillis, soit 38,8 % du trafic de Paris Aéroport en 2019.Pour accompagner la forte croissance de ses clients, en particulier dans les marchés du sport et des biens de consommation, Arkema va augmenter d'environ 25 % sa capacité de production mondiale d'élastomères Pebax en investissant sur le site de Serquigny en France. Cette nouvelle capacité produira un ensemble de grades hautement spécialisés pour répondre à la demande croissante dans de nombreuses applications exigeantes grâce à la légèreté, la souplesse et l'excellent retour énergétique de ces matériaux.Catana a levé le voile lundi soir sur son activité du premier trimestre 2021-2022. Entre septembre et novembre 2021, le spécialiste des navires de plaisance a réalisé un chiffre d'affaires de 29,7 millions d'euros, soit un bond de 64,4 % sur un an. Le groupe dit bénéficier depuis plusieurs mois du succès de sa gamme BALI dans le marché des multicoques, de gammes essentiellement composées de nouveautés, mais également d'un climat de reprise économique mondiale soutenue.Suite au rejet par la Cour administrative d'appel de Paris, le 18 novembre 2021, de la requête en annulation à l'encontre du permis de construire du projet de réaménagement du quartier de la gare d'Austerlitz obtenu le 14 décembre 2020, Kaufman & Broad.SA a été informée qu'un pourvoi en cassation a été formé devant le Conseil d'Etat contre cette décision de rejet. Kaufman & Broad SA tiendra le marché informé du résultat de ce pourvoi.McPhy a signé un contrat avec Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy (mandataire), filiale du Groupe Eiffage, pour équiper un site de production et de distribution d’hydrogène situé à Danjoutin, au sud de Belfort, exploité par Hynamics (filiale hydrogène du groupe EDF). Equipé d’un électrolyseur et d’une station, le site aura vocation dans un 1er temps à permettre l’avitaillement en hydrogène bas-carbone d’une flotte de 7 bus opérée par la RTTB (Régie des Transports du Territoire de Belfort) pour le compte du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) sur le réseau de transport urbain Optymo.Suite à l'évolution de la composition du Conseil d'administration de SMCP S.A. décidée par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 janvier 2022, le Conseil d'administration a désigné Christophe Cuvillier (administrateur indépendant) en tant que Président du Conseil d'administration.Société Générale, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, a lancé, le 20 décembre 2021, un programme de rachat de 5 534 365 actions ordinaires de la banque afin de couvrir les engagements d’octroi d’actions gratuites Société Générale au profit de ses salariés et des dirigeants mandataires sociaux du groupe. Ce rachat s’est achevé le 14 janvier 2022 au soir.Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli près de 32 millions de passagers au quatrième trimestre 2021, un chiffre en baisse de 46% par rapport à la même période de 2019. Cela représente toutefois plus du double du trafic enregistré lors du quatrième trimestre 2020. Sur l'ensemble de l'année 2021, ce sont quelques 86 millions de passagers accueillis, soit un trafic en recul de 66% par rapport à 2019, et en hausse de 12% par rapport à l'année 2020.