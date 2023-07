Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 18 juillet 2023

ADP

ADP annonce un trafic groupe en hausse de 17,4 % en juin, à 30,9 millions de passagers, " soit 97,7 % du trafic de 2019 " Le trafic de Paris Aéroport atteint pour sa part 90,7 % du trafic de 2019 avec une hausse de + 10,5 %,, à 9,0 millions de passagers. Sur le premier semestre 2023, le trafic groupe est en hausse de 30,3% à 155,4 millions de passagers, soit 97,3 % du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche une hausse de 25,7 %, à 47,1 millions de passagers, soit 90,0 % du trafic de 2019.

Balyo

Balyo, leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, a fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 79% au titre de son premier semestre 2023, à 14,9 millions d'euros. Après intégration de nouvelles commandes de 3,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, le carnet de commandes s'établit à 10,3 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 11,0 millions d'euros à la même période de l'année précédente.



Catana

Catana Group annonce une croissance soutenue sur les 9 premiers mois de l'exercice avec une activité en hausse de 34 millions d'euros (+32 %) par rapport à l'exercice précédent : le niveau d'activité est " quasiment similaire à l'ensemble de l'exercice 2021/2022 ". Le carnet de commandes du fabricant de navires de plaisance est " tiré par la résilience de sa gamme de catamarans de croisière BALI ". Sur le seul troisième trimestre, les ventes de bateaux neufs représentent 97 % du chiffre d'affaires atteignant 47,6 millions d'euros contre 35,5 millions au 3e trimestre 2022.





Boiron

Le laboratoire spécialiste de l'homéopathie publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Esker

Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Pierre et Vacances

Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Sidetrade

Le spécialiste mondial des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Transgene

Transgene annonce l'encaissement de 15,3 millions de dollars (14,0 millions d'euros) suite à la cession de la totalité de sa participation minoritaire dans une société biopharmaceutique chinoise. La société de biotechnologie spécialiste des immunothérapies virales pour le traitement du cancer précise que suite à cette transaction, dont la finalisation était attendue mi-2023, elle confirme une visibilité financière jusqu'au début 2024.



Virbac

Le laboratoire vétérinaire dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Xilam Animation

La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.