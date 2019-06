Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 18 juin 2019

0

CISLe 17 juin 2019, Yannick Morillon a rejoint le Groupe CIS en qualité de Directeur Général Délégué. Dans la poursuite de la stratégie en place, il aura pour principales missions d'assurer la continuité du Groupe, son développement, sa rentabilité et son indépendance, aux côtés de son PDG et Fondateur Régis Arnoux. Yannick Morillon a mené la quasi-totalité de sa carrière à l'international et dans des zones sensibles. Il dispose d'une grande expérience dans les métiers des services lui permettant de cumuler expertise commerciale, financière, opérationnelle et managériale.ICADEArkadea, filiale promotion d'Icade et de Poste Immo, a lancé la construction de 182 logements sur le parc de Rungis. Il constituera un véritable quartier résidentiel, accélérant ainsi la mutation du Parc Icade Orly Rungis impulsée par Icade avec le déploiement du plan marketing Coach Your Growth. Ce développement résidentiel viendra compléter l'hôtel 4 étoiles qui sera livré fin 2019 sur le Parc Icade Orly Rungis.KERINGKering annonce la nomination de Bartolomeo Rongone en tant que CEO de la Maison Bottega Veneta à compter du 1er septembre 2019. Il sera rattaché à François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, et sera membre du Comité exécutif du Groupe. Il succède à Claus-Dietrich Lahrs, qui a pris la décision personnelle de quitter ses fonctions pour se rapprocher de sa famille et se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale.KORIANKorian annonce la signature d'un accord d'amendement et d'extension du contrat de crédit syndiqué conclu en juillet 2016 avec ses banques partenaires. Ce nouvel accord renforce la structure et la flexibilité financière de l'expert européen des services de soins et d'accompagnement aux seniors sur le long-terme. Il prévoit en effet un rééquilibrage des facilités de prêt à terme (Term Loan) et de prêt revolving (Revolving Credit Facility - RCF) désormais à 500 millions d'euros chacune.MAISONS DU MONDELe groupe tiendra une journée investisseursMAUNA KEA TECHNOLOGIESMauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser, annonce la prise en charge des procédures d'endomicroscopie œsophagienne en France, en particulier pour l'œsophage de Barrett, par la création d'un nouvel acte spécifique à la Classification commune des actes médicaux (CCAM).OSE IMMUNOTHERAPEUTICSOSE Immunotherapeutics et Boehringer Ingelheim annoncent qu'un premier patient a été traité dans l'étude de phase 1 évaluant BI 765063, précédemment nommé OSE-172, un anticorps monoclonal first-in-class antagoniste sélectif de SIRP?, évalué dans les tumeurs solides avancées. L'essai clinique de Phase 1 est une étude de dose de BI 765063, un inhibiteur de point de contrôle myéloïde, administré seul et en combinaison avec un anticorps monoclonal et antagoniste de PD-1 de Boehringer Ingelheim, BI 754091, un inhibiteur de point de contrôle des lymphocytes T.VILMORIN & CIEVilmorin & Cie vient de réaliser avec succès un placement privé de type " Schuldschein " (placement privé de droit allemand), d'un montant total de 250 millions d'euros. Celui-ci se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération, d'un montant initialement prévu de 150 millions d'euros, a été largement sursouscrite et portée à 250 millions d'euros, afin de répondre à la forte demande des investisseurs. Par ailleurs, le groupe a annoncé la mise en place d'un nouveau crédit bancaire syndiqué à hauteur de 300 millions d'euros.VIVENDILe Directoire de Vivendi a décidé de procéder à l’annulation de 50 millions d’actions auto-détenues, représentant 3,82 % du capital social, conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 15 avril 2019 aux termes de sa 28ème résolution. A la suite de cette annulation, le groupe détient directement 7 099 578 de ses propres actions, soit 0,56 % de son capital social. Le capital social s’élève désormais à 6 926 194 572,00 euros divisé en 1 259 308 104 actions auxquelles sont attachés 1 351 262 216 droits de vote bruts.