Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 18 mai 2021

Abeo a réalisé au quatrième trimestre (clos fin mars) de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros, en repli organique de 17,6%. Cela porte le chiffre affaires annuel à 174 millions d'euros, en chute de 25,6% en organique. Durant le trimestre, le maintien de mesures restrictives tant en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France) qu'aux États-Unis a continué d'affecter l'activité de l'équipementier sportif. Néanmoins, la dynamique de rebond s'est poursuivie dans les divisions Sport et Vestiaires.Le trafic total du groupe ADP a augmenté de 6,8 millions de passagers sur le mois d'avril 2021 par rapport à avril 2020, avec 7,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 25,7 % du niveau du trafic groupe du mois d'avril 2019 (pré-crise) . En avril 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 1,2 million de passagers par rapport à avril 2020, avec 1,3 million de passagers accueillis. Il représente 13,9 % du trafic Paris Aéroport du mois d'avril 2019.Argan a fait l'acquisition auprès de Carrefour de trois entrepôts totalisant 70 000 mètres carrés. Ces trois entrepôts seront logés dans une SCI commune Argan-Carrefour destinée au développement de futurs entrepôts logistiques loués notamment à Carrefour. La création de cette SCI commune, portée à 60% par Argan et 40% par le groupe Carrefour, s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition en 2019 par Argan, auprès de ce dernier, de 22 entrepôts logistiques représentant une surface de 1,1 million de mètres carrés.Le groupe industriel énergétique publiera ses résultats du premier trimestre.Esker et KMPG France, leader de l’audit et du conseil, joignent leurs expertises respectives pour accompagner la digitalisation des directions administratives et financières. 2023, c’est l’échéance à partir de laquelle toutes les entreprises du secteur privé auront pour obligation d’accepter les factures au format électronique. Elles auront jusqu’à 2025 pour se plier à l’obligation de facturation électronique, imposée par la loi de Finances 2020.GECI International a annoncé un chiffre d'affaires annuel pro forma de 16,5 million d'euros, en retrait de 26 % pour l'exercice 2020-2021. Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit principalement entre la France (81 %), le Brésil (14 %) et l'Afrique du Sud (5 %). Le chiffre d'affaires à l'international tient compte d'un effet de change défavorable de 0,7 millions d'euros, soit 4,4 % du chiffre d'affaires.Le groupe de télécoms publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le spécialiste de la publicité urbaine publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Dans un contexte de crise du Covid-19, Orpea annonce que l'Assemblée Générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires se tiendra à huis clos le 24 juin prochain. " Aucune carte d'admission ne sera délivrée et les actionnaires doivent, préalablement à l'AG, donner pouvoir ou voter par correspondance ou par Internet ", a précisé le spécialiste de la prise en charge de la dépendance.Plastivaloire a fait le point lundi soir sur l'activité du premier semestre de son exercice 2020-2021. Entre octobre 2020 et mars 2021, le plasturgiste automobile a ainsi réalisé un un chiffre d'affaires de 373,3 millions d'euros, en croissance de 1,8% sur un an. Le groupe réalise ainsi le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de son histoire, malgré un contexte toujours pesant sur le plan sanitaire.Le conseil d'administration de Scor choisit Laurent Rousseau pour succéder à Denis Kessler au poste de directeur général à l'issue de l'assemblée générale du 30 juin 2021. Il a pris acte avec regret de la décision de Denis Kessler d'être déchargé, pour des raisons personnelles, de ses fonctions de directeur général du réassureur au terme de son mandat actuel. Dans ces conditions, le conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de directeur général dès l'issue de cette assemblée générale, soit avec un an d'avance sur le calendrier initialement fixé.Spie, le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé l'acquisition de la société française Valorel SAS. Créé en 1971 et basé à Chasse-sur-Rhône, Valorel est un acteur de référence en matière de chaudronnerie inoxydable et de tuyauterie industrielle en région Rhône Alpes. La société intervient dans des secteurs à forte contrainte technique et/ou réglementaire, dans les process liquides et pâteux, notamment pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques.Stellantis et Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), conjointement avec sa filiale FIH Mobile Ltd, annonceront ce mardi un nouveau partenariat stratégique.