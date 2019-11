Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 19 novembre 2019

0

APRILA la suite de l'entrée en négociations exclusives annoncée le 18 septembre dernier, le groupe April a annoncé lundi soir la conclusion d'un accord en vue de la cession de ses activités de protection et services juridiques en France, exercées par ses filiales Solucia PJ et Judicial. Cet accord fait notamment suite à l'achèvement des procédures applicables en matière sociale par Solucia PJ et Judicial, ainsi qu'à la fin des négociations entre April et un consortium mené par la mutuelle Tutélaire et le management de Solucia.CAPGEMINICapgemini annonce aujourd’hui que son sixième plan d’actionnariat salarié, portant sur 2,75 millions d’actions, soit environ 1,6 % du capital existant, a été largement sursouscrit. Il affiche un taux de souscription supérieur à 160 %. Plus de 33 700 salariés répartis dans les 25 pays participants ont souscrit au plan proposé, ce qui représente 16 % des effectifs éligibles du groupe de conseil et de services informatiques.COVIVIOB&B Hotels et Covivio, par l'intermédiaire de sa filiale Covivio Hotels détenue à 43,2 %, ont conclu un accord portant sur l'acquisition de 3 actifs existants (24 millions d'euros à Lodz, Varsovie et Cracovie) et le développement de nouveaux hôtels visant à doubler les capacités d'accueil en Pologne de la chaîne hôtelière indépendante économique leader en Europe. Ce nouveau partenariat va ainsi permettre à B&B Hotels d'accélérer son développement dans le pays avec la construction de nouveaux établissements hôteliers (soit environ 1 500 chambres) dans les principales villes de Pologne2CRSI2CRSi a été choisi pour fournir les serveurs qui seront utilisés pour le lancement de l’offre de cloud gaming 5G de l’opérateur suisse Sunrise. En collaboration avec la plateforme partenaire Gamestream dans laquelle 2CRSi détient 12,45% du capital, Sunrise lancera cette application « Sunrise Game Cloud » en novembre 2019. La contribution de cette commande aux revenus 2019 sera marginale. " Mais le succès de cette offre offrirait un potentiel de commandes additionnelles important à compter de 2020 ", a précisé le spécialiste des serveurs informatiques ultra haute performance sur mesure.