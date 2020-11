Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 1er décembre 2020

© AOF 2020

Accor a annoncé lundi le succès d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance le 7 décembre 2027, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. Le montant nominal est d'environ 500 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la société, y compris, mais sans s'y limiter, au refinancement de l'échéance obligataire arrivant à échéance en février 2021, dont 550 millions d'euros restent en circulation.Assystem, groupe international d'ingénierie, vient de conclure un nouveau contrat majeur dans le cadre de la construction de la centrale nucléaire turque d'Akkuyu, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres international menée en application des procédures d'achat de la société publique russe Rosatom.Le groupe d'assurance tiendra une journée Investisseurs.Bonduelle a annoncé le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué, le portant à cette occasion de 300 à 400 millions d'euros et indexant la marge sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Signé ce lundi 30 novembre 2020 avec un pool élargi de 11 banques (9 groupes bancaires), ce crédit syndiqué à impact comporte une seule tranche de crédit renouvelable (RCF - Revolving Credit Facility) largement sursouscrit et vient refinancer le RCF existant de 300 millions d'euros qui arrivait à échéance en juillet 2021.Le groupe Casino a finalisé la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros. Celle-ci inclut jusqu'à 35 millions d'euros de complément de prix. Après prise en compte des passifs nets transférés avec les magasins pour 34 millions d'euros, les produits de cession s'établissent à 683 millions d'euros dont 648 millions d'euros perçus ce jour, et jusqu'à 35 millions d'euros de complément de prix versé ultérieurement sur la base du respect d'indicateurs opérationnels.Les actionnaires de MBWS ont approuvé la totalité des résolutions qui leur ont été soumises, dont notamment, les résolutions nécessaires à la mise en œuvre du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximum global d'environ 105,3 millions d'euros, via l'émission d'un montant maximum d'environ 70,2 millions d'actions ordinaires nouvelles à souscrire en espèces et/ou par compensation de créances, pour un prix de souscription unitaire de 1,50 euro.Les exigences prudentielles de fonds propres de Natixis qui avaient été fixées par la BCE pour 2020 restent en vigueur en 2021, a annoncé la banque. Au niveau des fonds propres durs (CET1), elles s'établissent à 8,29% dont 1,26% au titre du " Pillar 2 requirement ", 2,5% au titre du coussin de conservation des fonds propres et 0,03% au titre des coussins contra-cycliques. Avec un ratio de fonds propres CET1 fully-loaded de 11,7% au 30 septembre 2020 (11,2% proforma des impacts, notamment règlementaires, anticipés sur 4T20-2021), Natixis se situe bien au-dessus de ces exigences réglementaires.Navya, spécialisé dans les systèmes de conduite autonome, a annoncé les nominations de Jean-Marc Janaillac au conseil de surveillance en qualité de censeur, ainsi que de Benoît Jacheet (chief financial officer) et Pierre Lahutte (chief strategy & development officer) à son directoire. Jean-Marc Janaillac, qui fut PDG d'Air France-KLM de 2016 à 2018, participera à la bonne gouvernance de la société et aura un rôle consultatif sur les travaux du conseil de surveillance. Sa nomination en tant qu'administrateur indépendant sera proposée lors de la prochaine Assemblée générale.Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 19 octobre dernier, Nextedia informe a annoncé la réalisation définitive de l'acquisition de la société Anetys, groupe spécialisé dans la modernisation de l'espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d'information. En faisant cette acquisition, Nextedia renforce significativement son savoir-faire dans les secteurs porteurs de la cybersécurité et du digital workplace. En ajoutant les chiffres 2019 des deux entités, l'ensemble affiche un revenu combiné pro-forma proche de 45 millions d'euros, avec plus de 300 collaborateurs.Le groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, a annoncé la cession d'un actif immobilier à Saint-Ouen (93). L'opération porte sur le site industriel de Marotte, quasiment inexploité depuis plusieurs années et ne participant pas au développement du groupe. Cette transaction permet de valoriser un actif immobilier non stratégique et d'améliorer la trésorerie du groupe. La Matériauthèque Ober a été transférée dans les nouveaux locaux parisiens du groupe du 7 rue du bois de Boulogne (16ème arrondissement).Signaux Girod a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du quatrième trimestre de son exercice 2019-2020 (clos fin septembre). Ainsi, le spécialiste de la signalisation routière a dévoilé un chiffre d'affaires de 24,2 millions d'euros sur la période, en baisse de 10,5% sur un an. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 86,8 millions d'euros, en repli de 13,3 %. Le groupe explique que la crise sanitaire et le confinement du printemps ont déstabilisé de façon brutale ses prévisions. Les résultats seront donc dégradés.Verimatrix, fournisseur de solutions de sécurité, a annoncé ce jour le déploiement de ses technologies Watermarking et Multi-DRM par la société new-yorkaise Little Cinema pour ses premières et avant-premières virtuelles. " Ce studio de production numérique avant-gardiste s'est associé à Netflix, ABC, CBS, HBO Max et Warner Media afin de proposer des avant-premières virtuelles ", précise le groupe français.Vinci Energies acquiert EWE Offshore Service & Solutions GmbH (EWE OSS), une filiale d'EWE AG. EWE OSS est spécialisée dans le développement de projets ainsi que dans l'exploitation et la maintenance d'installations offshore. L'entreprise est basée à Oldenburg, en Allemagne, et dispose de deux implantations à Emden et à Borkum. En 2019, ses 160 salariés ont généré un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros.La cabinet de conseil publiera ses résultats du premier semestre.