Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 1er juin 2021

AXA a annoncé avoir finalisé la cession de ses activités vie, épargne et dommages en Grèce à Generali, pour un montant total en numéraire de 167 millions d'euros. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de simplification de l'assureur.Lors de l’Assemblée générale mixte de Faurecia, l’ensemble des résolutions présentées a été adopté, notamment le paiement d’un dividende de 1 euro brut par action, payable en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 3 juin prochain et le paiement du dividende sera effectué le 7 juin. Rappelons que cette assemblée générale est la première réunion des actionnaires de Faurecia depuis l’élargissement significatif de sa base actionnariale, consécutive à la distribution par PSA/Stellantis à ses actionnaires de la participation jusqu’alors détenue dans Faurecia.Saint-Gobain a annoncé avoir cédé la société Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center, spécialisée dans les opérations de transformation de verre du réseau Glassolutions en Allemagne, au groupe privé allemand Aequita. Cette cession concerne les deux sites de Döring Berlin et Radeburg, qui emploient au total près de 200 personnes et ont réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2020. Aequita avait déjà racheté les activités de Glassolutions aux Pays-Bas en 2019.Theradiag a annoncé le lancement d’Humabdiag, un projet de recherche d’envergure de bioproduction d’anticorps à Tours. Le spécialiste du diagnostic in vitro et du théranostic s’engagera à partir du 1er juillet 2021 avec l’écosystème académique et industriel de Tours : son CHRU, son université et la société MAbSilico, dans un projet de recherche et de production d’anticorps, cofinancé par la région Centre-Val de Loire à hauteur de 450 000 euros.Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), Wavestone, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier son financement à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance). Un avenant, permettant d'intégrer au contrat de financement de mars 2020 des critères environnementaux, sociaux et sociétaux, a été signé le 19 mai 2021.