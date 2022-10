Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 1er novembre 2022 31/10/2022 | 18:18 Envoyer par e-mail :

Coil, spécialiste de l'anodisation de l'aluminium, a publié ses résultats du premier semestre d'où ressort un EBITDA en baisse de 0,5 million d'euros par rapport à l'année précédente. Il s'établit à 2,5 millions d'euros pour représenter 18,1% du chiffre d'affaires, contre 24,4% du chiffre d'affaires au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'élève à 20,7 millions d'euros, en croissance de 9,8% par rapport à la même période de l'année précédente.



Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), a annoncé le succès d'une étude clinique prospective à long terme sur la prédiction des effets indésirables majeurs chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) en utilisant l'endomicroscopie confocale laser avec Cellvizio.



Thermador

La société Thermador Groupe a finalisé l’acquisition de 100% des titres de la société DPI basée à Monaco pour un montant de 31 millions d'euros, payé en cash. Un complément de prix d’un montant 5,16 millions d'euros pourrait être versé au début de l’année 2024 si le résultat opérationnel moyen atteignait 3,85 millions d'euros pour les années 2022 et 2023. CIC Lyonnaise de Banque et le Crédit Lyonnais ont accompagné Thermador Groupe dans cette opération en octroyant deux prêts bancaires à taux fixe sur une durée de 7 ans.









