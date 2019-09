Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 1er octobre 2019

0

Budget Telecom a dégagé au premier semestre, une perte nette de 418 000 euros contre - 688 000 au premier semestre 2018. Le perte d'exploitation s'est également réduite à 78 000 contre -520 000, malgré des conditions d’achat d’électricité défavorables, illustrant la montée en puissance progressive du modèle. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 22,22 millions d’euros sur la période, contre 11,5 millions auparavant.ECA Group a annoncé lundi soir avoir remporté 2 contrats pour plus de 3 millions d'euros afin de fournir ses robots terrestres de dernière génération, Cameleon LG, aux Forces Armées du Canada et de la France.A la suite de la promesse de vente, signée le 2 août dernier, Icade a cédé lundi 49% des actions de la société détenant la Tour Eqho, à un OPPCI détenu par des investisseurs sud-coréens de premier rang, représentés par l’Etoile Properties, pour 365 millions d'euros, sur la base d’une valeur de l’actif fixée à 745 millions d'euro, hors droits. Une option d’achat sur le solde du capital (51%) de la société a par ailleurs été consentie à l’acquéreur à échéance décembre 2020.Kaufman & Broad a réalisé sur les 9 premiers mois de l'exercice un résultat net, part du groupe, de 54 millions d'euros, en croissance de 4,2% et un Ebit ajusté de 96,6 millions d'euros, en repli de 9,1%. La marge d'Ebit du promoteur immobilier perd 0,3 point à 9,4%. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,1% à 1,03 milliard d'euros, dont 920,1 millions d'euros (+3,7%) pour le Logement et 104,7 millions d'euros pour le pôle tertiaire. Ce dernier affichait 202,8 millions d'euros de revenus sur la même période de 2018.Mediawan a dévoilé au premier semestre, un résultat net ajusté de 15 millions d'euros contre 17,8 millions un an plus tôt. L'Ebitda ressort à 25,9 millions soit un taux de marge de 13,7%. Il était de 30,1 millions au premier semestre 2018. Pour sa part, le chiffre d'affaires atteint 188,7 millions, soit une croissance de +51% (ou +28,6% à périmètre constant). Mediawan a significativement augmenté son volume de production sur la période dans tous les genres, notamment en fiction. Concernant ses perspectives, le groupe affiche sa confiance pour l'ensemble de l'exercice.Navya, spécialiste des systèmes de conduite autonome, a annoncé lundi soir la souscription par le coréen Esmo Corporation de 10 des 20 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) pour un montant de 10 millions d’euros. La souscription des 10 ORNANE restantes et le versement du solde de 10 millions d’euros correspondant doit intervenir dans les semaines qui viennent.Transgene a présenté des résultats de sécurité et d’efficacité prometteurs de TG4001 en combinaison avec avelumab (BAVENCIO), un anticorps monoclonal anti-PD-L1 humanisé, dans des cancers HPV-16+2 récurrents ou métastatiques, tels que les carcinomes oropharyngés. Ces résultats de Phase 1b ont été présentés dans un poster lors du congrès annuel de la Société européenne d’oncologie médicale à Barcelone. TG4001 est un vaccin thérapeutique conçu à partir d’un Vaccinia virus (MVA) qui exprime les antigènes E6 et E7 du virus HPV-16.Saint-Gobain a finalisé la cession de la société Saint-Gobain Building Distribution Deutschland au groupe Stark. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,924 milliard d'euros pour un résultat d'exploitation de 21 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 millions d'euros. Cette opération fait suite à l'approbation de l'autorité de la concurrence européenne obtenue le 6 septembre dernier.