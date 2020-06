Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 2 juin 2020

0

RENAULTLundi, Renault a rebondi de 6,19% à 21,46 euros après avoir chuté de 7,7% vendredi dernier, pénalisé par la présentation d'un plan de réduction des coûts sans surprise. Après deux mois de quasi-non-activité dans le marché automobile, les offres commerciales en concession ainsi que les effets du déconfinement se font ressentir positivement en France, observe AAA Data, spécialiste de la donnée. En effet, les immatriculations de voitures neuves en France ont chuté le mois dernier de 50,34% à 96 310. C'est un recul deux fois moindre qu'en avril qui témoigne de la reprise progressive du marché.SANOFISanofi a gagné lundi 1,33% à 88,69 euros. Vendredi dernier, le groupe a clôturé la vente de ses 13 millions d'actions ordinaires de Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action. Cette opération inclut l'option de surallocation qui a été pleinement exercée par les banques coordinatrices. Sanofi annonce également le rachat, par Regeneron, de 9.8 millions d'actions ordinaires directement à Sanofi pour une valeur approximative de 5 milliards de dollars.UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELDLundi, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a flambé de 11,24% à 53,06 euros, soutenu par la réouverture des magasins en Europe. Le géant de l'immobilier commercial a par ailleurs finalisé la cession pour plus de deux milliards d'euros d'un portefeuille de cinq centres commerciaux français à une joint venture (JV) composée d'URW (45,8% du capital), Crédit Agricole Assurances et La Française. Le portefeuille de la JV est constitué de cinq centres commerciaux français : Aéroville et So Ouest en région parisienne, Rennes Alma à Rennes, Toison d'Or à Dijon et Confluence à Lyon.