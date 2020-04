Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 21 avril 2020

0

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, le groupe Bel a décidé de réduire le dividende proposé au titre de 2019. Il sera ainsi proposé à la prochaine Assemblée Générale Mixte annuelle la distribution d'un dividende de 3,50 euros par action, soit une baisse de près de 30% par rapport au dividende distribué au titre de l'exercice 2018. Ce dividende sera détaché le 20 mai et versé le 22 mai 2020.Carrefour a annoncé que dans le contexte exceptionnel de pandémie de Covid-19, son conseil d'administration, lors de sa séance du 20 avril 2020, a décidé de réduire de 50% le dividende proposé au titre de l'exercice 2019, par rapport à ce qui avait été initialement annoncé le 27 févier 2020. Ainsi le dividende sera de 0,23 euro par action, contre 0,46 euro par action initialement prévu et 0,46 euro par action versé en 2019 au titre de l'exercice 2018. Il sera proposé en numéraire ou en titres, au choix de l'actionnaire, et sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 29 mai 2020.Le groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Europlasma a indiqué que dans le contexte d'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour freiner la prolifération du virus, son conseil d'administration a décidé de tenir exceptionnellement l'assemblée générale hors la présence physique des actionnaires et de toutes autres personnes ayant le droit d'y assister (en ce compris les commissaires aux comptes). En d'autres termes, cette assemblée générale extraordinaire se tiendra à huis clos le lundi 27 avril 2020, à 14h30.La loterie nationale publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Kalray a publié des pertes de 9,1 millions d'euros en 2019, contre 8,5 millions en 2018, plombé notamment par une hausse de 22% des charges d'exploitation. Le chiffre d'affaires s'établit lui à 1,27 millions d'euros, en hausse de 63% par rapport à l'année précédente. La trésorerie nette s'établit à 15,7 millions d'euros au 31 décembre 2019, contre 28,8 millions au 31 décembre 2018, renforcée par les 8 millions d'euros d'investissement de NXP. Ce dernier détient désormais 9,95% du capital de Kalray et de ses droits de vote.Le groupe de luxe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Median Technologies a annoncé avoir reçu le versement d'un montant de 15 millions d'euros au titre de la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 18 Décembre 2019. L'accord financier permet à la société d'emprunter jusqu'à 35 millions d'euros. Les deuxième et troisième tranches, chacune d'un montant de 10 millions d'euros, pourront être tirées à la discrétion du spécialiste de l'imagerie médicale, sous réserve de l'atteinte d'un ensemble de critères de performance opérationnels et financiers convenus avec la BEI.Le Conseil d'administration de PCAS, réuni ce jour, a décidé de tenir l'Assemblée générale annuelle à huis clos au siège social de PCAS le 12 mai 2020. Le groupe de chimie invite ceux de ses actionnaires qui avaient prévu de se rendre à son assemblée générale annuelle du 12 mai 2020 à voter par correspondance ou à donner procuration au Président de l'Assemblée. CAS recommande à ses actionnaires de voter par correspondance en envoyant leur bulletin de vote avant le 7 mai 2020 15 heures.Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le constructeur automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le fournisseur franco-allemand d'équipements et de services pour l'industrie biopharmaceutique publiera ses résultats du premier trimestre.Schneider Electric SE annonce, ce lundi, que son conseil d'administration a décidé l'annulation de l'augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre de ses plans d'épargne salariale dont le principe avait été annoncé le 24 février 2020.