Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 22 décembre 2020

AIR LIQUIDEASDA, entreprise de grande distribution de premier plan au Royaume-Uni, a confié à Air Liquide l'installation et l'exploitation de six stations de distribution de biométhane (bio-GNV) pour le ravitaillement des camions sur ses sites. Ce contrat majeur, s'ajoutant aux autres investissements visant à accroître les capacités de production et de distribution, reflète une accélération significative du développement des activités biométhane du Groupe au Royaume-Uni.ATARIAtari a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 5 millions d'euros par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. L'Opération porte sur un maximum de 10% du capital social de la société et les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché d'Euronext Paris.GTTGTT a reçu une commande de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Trois de ces méthaniers seront construits par HHI, deux pour le compte d'un armateur asiatique et un pour le compte d'un armateur européen. Le dernier méthanier sera construit par HSHI pour le compte d'un armateur européen.MERCIALYSMercialys a cédé à une société conseillée par Picture Asset Management le site Monoprix sis 74 rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine (92600). La vente a été réalisée sur la base d'un prix net vendeur de 30,8 millions d'euros, au-dessus de sa valeur d'expertise à fin juin 2020 et à un taux sensiblement inférieur au taux de rendement moyen d'expertise du patrimoine de 5,49%. Cette opération vient confirmer l'intérêt des investisseurs sur le marché de l'immobilier physique pour des actifs commerciaux résilients et générateurs de flux pérennes, a souligné la foncière.OSE IMMUNOTHERAPEUTICSOSE Immunotherapeutics a annoncé l'inclusion du premier patient dans l'essai clinique de phase 2 évaluant OSE-127/S95011, antagoniste du récepteur à l'IL-7, chez des patients souffrant de rectocolite hémorragique active modérée à sévère.SPIESpie a acquis le groupe allemand Planen & Bauen. Créée en 1997 et située dans la région de Francfort, la société fournit des services d'ingénierie avec une forte expertise dans le domaine des data centers. Son offre de services couvre la conception, la planification ainsi que la supervision de projets liés aux data centers et aux bâtiments à usages spécifiques. Avec près de 60 employés qualifiés, Planen & Bauen a généré une production d'environ 10 millions d'euros en 2019.