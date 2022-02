Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 22 février 2022

© AOF 2022

AB Science a reçu l'autorisation de l'autorité de santé canadienne (Health Canada) pour soumettre une demande de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), sous le statut NOC/c (Notice of Compliance with Conditions). " L'autorisation de mise sur le marché sous le statut NOC/c permet à Health Canada d'offrir un accès plus précoce au marché à des médicaments susceptibles de sauver des vies ", explique la société.Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil publiera ses résultats annuels.Arkema a annoncé le projet d'acquisition de la société chinoise PMP (Shanghai Zhiguan Polymer Materials) spécialisée dans les colles thermofusibles polyuréthane réactives (HMPUR) et qui réalise un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ces adhésifs sont principalement destinés au marché de l'électronique grand public et utilisés dans l'assemblage par collage des téléphones portables, des tablettes et ordinateurs portables ainsi que des objets connectés.Le spécialiste des services prépayés pour les entreprises et les salariés publiera ses résultats annuels.L'équipementier automobile publiera ses résultats annuels.Safe Orthopaedics a annoncé la signature d'un accord de développement avec la société Brainlab pour rendre les instruments Safe Orthopaedics navigables. La collaboration envisagée entre les deux sociétés consiste à rendre compatible les technologies prêtes-à-l'emploi de Safe Orthopaedics et la technologie de navigation rachis et trauma 3D de Brainlab notamment. La chirurgie naviguée est d'une grande précision et demande une instrumentation associée robuste et ne tolérant aucun jeu mécanique qui nuirait à la précision de la chirurgie.La Société de la Tour Eiffel a annoncé la cession du Marché Vaugirard à la Société des Grands Magasins, spécialisée dans l'acquisition et la revalorisation d'actifs commerciaux de centre-ville. Cette galerie, acquise en 2017, est située dans le 15e arrondissement de Paris. La cession porte sur 2 210 mètres carrés de surface, répartis en 25 commerces sur 2 niveaux, ainsi que sur 87 places de parkings.Le spécialiste des services de paiement publiera ses résultats annuels.