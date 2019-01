Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 22 janvier 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABEO 1.01% 30.1 -6.29% BUREAU VERITAS -0.93% 19.08 8.23% OENEO 0.71% 9.95 13.30% SOITEC 5.00% 63 18.58% VICAT 2.68% 44.46 4.44%

0

Abeo et Vogo annoncent un partenariat, dans le but de valider commercialement au cours du premier semestre 2019 une nouvelle offre à destination des clients d'Abeo. Celle-ci repose sur une déclinaison de la solution Vogo Sport associée à une offre d'équipements permettant de déployer une solution clés en main de diffusion live de contenus audiovisuels. Elle vise a enrichir les offres produits et prestations d'Abeo. A terme, ce partenariat pourrait ouvrir la voie à un accord de distribution mondial.Bureau Veritas annonce avoir conclu un accord de partenariat stratégique avec Orano TN, filiale du groupe Orano spécialiste de la logistique nucléaire, en vue d'accompagner le développement des flux de transport maritime de matières issues du cycle nucléaire ainsi que de terres rares et de sources médicales. Cet accord vise à garantir aux clients d'Orano des solutions de transport respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité.Au titre de son troisième trimestre 2018/2019, Oeneo affiche un chiffre d'affaires de 65,7 millions d'euros, en hausse de 15,6% (+12,8% à périmètre et taux de change constants). Une accélération de la croissance, qui repose selon le groupe, au maintien " d'une très bonne dynamique en Bouchage et sur un excellent niveau d'activité trimestrielle en Elevage ". Cette division a notamment bénéficié, comme anticipé, d'un phénomène saisonnier de rattrapage, aux Etats-Unis et en Europe, de commandes habituellement positionnées au premier semestre.Soitec a réalisé son point d’activité au titre de son troisième trimestre 2018-2019 (clos fin décembre). Ainsi, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a dévoilé un chiffre d`affaires consolidé de 116,8 millions d'euros sur la période, en hausse de 53,7% par rapport au troisième trimestre 2017-2018. Compte tenu de ces éléments, Soitec revoit à la hausse ses perspectives de croissance de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018-2019. Celle-ci est dorénavant attendue à un niveau bien supérieur à 35% à périmètre et taux de change constants, contre un niveau supérieur à 35% précédemment.Le groupe Vicat annonce avoir conclu son accord d’acquisition avec les actionnaires de la société Ciplan (Cimento do Planalto), au Brésil. Dans ce contexte, Vicat détient désormais une participation majoritaire de 64,74% du capital de la société. Cette opération s’est réalisée sous la forme d’une augmentation de capital réservée de 295 millions d’euros qui permettra de rembourser l’essentiel de la dette actuelle de la société Ciplan. Vicat a financé cette acquisition par de la dette.