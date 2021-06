Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 22 juin 2021

© AOF 2021

Esker et Imaweb ont annoncé l’extension de leur partenariat à la zone Benelux. Cette alliance s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance indirecte d’Esker et permet à Imaweb, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de concessions (DMS) et de solutions de gestion de la relation client (CRM) pour l’industrie automobile, d’élargir son offre d’automatisation de processus numériques.Prismaflex International a publié, pour le compte de son exercice 2020-2021 clos fin mars, une perte part du groupe de 1,29 millions d'euros, après une perte de 2,45 millions lors de l'exercice précédent. L'EBITDA du fabricant de panneaux d'affichage ressort à 0,84 million d'euros, divisé par 3 sur un an. Le chiffre d'affaires publié est quant à lui en baisse de 22,5% à 36,69 millions d'euros: l'activité Print a reculé de 23%, alors que le Hardware hors USA a connu une croissance de 11,4%.Petit, filiale de Vinci Construction France, a livré aujourd'hui au groupe LVMH les bâtiments rénovés de la Samaritaine, adresse iconique parisienne fondée en 1870 par Ernest Cognacq. Les travaux, démarrés en 2015, ont mobilisé quotidiennement jusqu'à 700 collaborateurs, dont des experts en rénovation de patrimoine classé. Le projet a porté sur les magasins deux et quatre, bâtiments situés entre la Seine et la rue de Rivoli dans le 1er arrondissement de Paris.