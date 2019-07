Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 23 juillet 2019

0

CAPGEMINICapgemini annonce le lancement de sa plateforme d'automatisation intelligente, " Capgemini Intelligent Automation Platform " (CIAP), conçue pour permettre aux entreprises un déploiement rapide de l'automatisation à grande échelle. Cette plateforme technologique agnostique intègre l'intelligence artificielle et gère déjà plusieurs projets à travers le monde. Elle permet aux clients de piloter l'innovation et la transformation au sein de leur entreprise avec rapidité et flexibilité, à moindre coût.COVIVIOLe groupe foncier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreDMS GROUPAu deuxième trimestre 2019, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros, en croissance organique de 29%. Dans le sillage d'un bon début d'exercice, la division DMS Imaging a continué d'enregistrer une croissance soutenue au deuxième trimestre, achevant le semestre en progression de 34% à 13,6 millions d'euros. L'activité de Radiologie affiche une très bonne dynamique (+55%), tant en France sous l'effet des référencements UniHA et UGAP et d'une activité commerciale soutenue auprès des centres privés de radiologie, qu'à l'international.EDENDREDLe spécialiste des tickets restaurants publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreFAURECIAL'équipementier automobile publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreGETLINKLe concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreHERMESLe groupe de luxe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreINGENICOLe spécialiste des systèmes de paiement publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreMAUREL & PROMLe groupe pétrolier publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestreMILIBOOMiliboo a affiché, au titre de son exercice 2018-2019, un résultat net négatif de 0,9 million d'euros contre -2,8 millions un an plus tôt. L'Ebitda retraité ressort à -0,5 million contre -1,8 million pour l'exercice 2017-2018. La marge brute ressort à 13,6 millions, en hausse de 25,3%. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 23 millions, en croissance de 24,3% provenant exclusivement d'un effet volumes. Il s'agit de la plus forte croissance depuis l'introduction en Bourse. La France, reste le moteur de la marque représentant 84% de l'activité et +29,6% de croissance.NEXITYLa société immobilière publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre