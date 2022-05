Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 24 mai 2022

© AOF 2022

Compagnie des AlpesL'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.genOwaygenOway a annoncé la décision du Conseil d'administration de proposer la nomination d'Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif de Sanofi, comme nouvel administrateur indépendant. Cette nomination sera soumise au vote de l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2022. Diplômé de HEC (École des Hautes Etudes Commerciales) et de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris, Olivier Charmeil supervise actuellement l'entité Médecine Générale au sein du groupe Sanofi.LDCLe volailler publiera ses résultats annuels.ManutanLe spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera ses résultats semestriels.TF1iZen, filiale de Newen Studios en Espagne, lance la société de production CAPA Spain avec Tomás Ocaña, lauréat des prix Emmy et Peabody. Capa Spain développera des documentaires internationaux en Espagne et sur le marché hispanique. Tomás Ocaña est un réalisateur, producteur exécutif et journaliste d'investigation de renommée internationale.VisiativVisiativ a annoncé l'acquisition de la société allemande MB CAD GmbH, distributeur et intégrateur historique et indépendant des logiciels SolidWorks et 3DExperience, basé dans le sud de l'Allemagne, en Bavière. Cette acquisition, qui consolide le développement international de Visiativ (27% de l'activité hors de France en 2021) déjà présent en Allemagne à travers son activité Consulting, permet au groupe de doter ses activités Software d'une première position outre-Rhin pour conquérir le marché des PME et ETI industrielles allemandes.