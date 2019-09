Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 24 septembre 2019

0

Clasquin a publié lundi soir ses résultats (IFRS 16) au titre de son premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime a dévoilé un bénéfice net (part du groupe) de 1,9 million d’euros sur la période (contre 1,5 million d’euros un an plus tôt). En parallèle, la marge commerciale brute atteint 36,1 millions d’euros sur la période (contre 34,2 millions un an plus tôt) et le nombre d’opérations ressort en hausse de 1 % à 132 090. Quant au chiffre d’affaires, il est ressorti à 154 millions d’euros (+3,2 %).EOS Imaging a présenté des comptes dégradés en raison de la forte baisse de son activité. La perte nette du spécialiste des solutions d'imagerie en 2D et 3D pour l'orthopédie pour le premier semestre 2019 s'élève à 9,70 millions d'euros, contre - 5,84 millions d'euros au premier semestre 2018. La perte opérationnelle a atteint 9,07 millions d'euros, à comparer avec -2,79 millions d'euros au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires est tombé à 6 millions d'euros versus 17,54 au premier semestre 2018.Eurazeo annonce l’ouverture d’un bureau à Séoul et le renforcement de ses équipes en Asie. Présente en Chine depuis 2013, la société d'investissement renforce son empreinte en Asie avec l’ouverture d’un nouveau bureau, au sein du Séoul Finance Center. Cette nouvelle implantation s’inscrit dans une volonté d’accélérer l’expansion de la société au sein des marchés asiatiques et d’en faciliter l’accès aux sociétés qu’il accompagne.Gaussin Manugistique a annoncé lundi soir l’octroi de 8 licences, dont 4 exclusives et 4 non-exclusives, pour une durée de 3 ans avec Singapore Technologie Engineering Land Systems (STELS), société majoritairement détenue par l’Etat de Singapour, portant sur la fabrication, la promotion, la distribution et la commercialisation de l’AGV Performance Full Elec « Ultra Fast Charge ».??Le Groupe Crit a dégagé au premier semestre 2019, un résultat net part du groupe de 32,5 millions d'euros en repli de 19,1%. Il intègre une charge d'impôt additionnelle de 9 millions liée à la sortie du CICE. Le taux d'imposition passe ainsi de 27,7% au premier semestre 2018 à 43,6% au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel courant ressort pour sa part en hausse de 8,6% à 57,7 millions. L'Ebitda s'élève à 78,1 millions, soit une augmentation de 20,9%. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 1,23 milliard d'euros, en croissance de 1,3%.Mauna Kea a dévoilé une perte nette de 8,1 millions d'euros au premier semestre, contre une perte nette de 6,8 millions d'euros au premier semestre 2018. La perte d'exploitation s'est élevée à 6,6 millions d'euros, contre une perte d'exploitation de 6,5 millions d'euros au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la " biopsie optique "a augmenté de 45,4%, à 3,9 millions d'euros.Le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Solutions 30 a dévoilé au titre du premier semestre un résultat net, part du groupe, de 14,6 millions d'euros, en progression de 70%. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a également enregistré un bond de 79% de l'Ebit ajusté à 23,9 millions d'euros, ce qui représente une marge de 7,5% contre 8,1%, un an auparavant. Le chiffre d'affaires a atteint 317,9 millions d'euros, en hausse de 80 %, dont 36,9% de croissance organique (+20% en France et 69,8% à l'international).