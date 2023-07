Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 25 juillet 2023

ADP

Le Groupe ADP a retenu Lagardère Travel Retail comme co-actionnaire à 50% de la future entreprise commune Extime Travel Essentials Paris, qui proposera une offre "d'essentiels du voyage" (livres et produits de presse, cadeaux et souvenirs, produits d'épicerie et snacking à emporter, ou encore accessoires de voyage), principalement opérée sous l'enseigne Relay pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Extime Travel Essentials Paris opèrera, sous réserve du contrôle des concentrations, pour une durée de 10 ans et à compter de février 2024, plus de soixante points de vente.



Alstom

Le spécialiste des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre. Alstom a signé un contrat portant sur la fourniture de 40 automotrices électriques de grande capacité Coradia Stream à Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein, l'opérateur de transport intégré qui organise le transport ferroviaire de passagers pour le compte du Land du Schleswig-Holstein. La commande comprend également un ensemble de services complets pour la maintenance des trains sur une période de 30 ans, afin de garantir leur disponibilité constante. Le contrat représente une valeur de près de 900 millions d'euros.



Beneteau

Le Groupe Beneteau annonce un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros au deuxième trimestre, en progression de 38,1%. Le fabricant de bateaux ajoute que cette hausse porte son chiffre d'affaires du premier semestre à 1,02 milliard d'euros, en croissance de 43,8% par rapport à 2022. Beneteau confirme la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau, qui devrait atteindre 1,45 milliard d'euros sur l'exercice, soit une progression de 16% sur un an, avec une marge opérationnelle désormais anticipée à 11,5% contre 11% auparavant.



Bigben

Bigben a enregistré un chiffre d'affaires au premier trimestre, clos fin juin, en repli de 5% à 66,5 millions d'euros, pénalisé par Nacon Gaming. Les revenus de cette activité ont chuté de 9,3% à 38,5 millions d'euros. L'activité Audiovideo/Telco a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 millions d'euros, en hausse de 1,5%. Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio a réaffirmé sa confiance et anticipe une croissance forte de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel sur l'exercice 2023/2024.



Dassault Systèmes

Le groupe technologique annoncera ses résultats du premier semestre.



Edenred

Le spécialiste des solutions de paiement présentera ses résultats du premier semestre.



EssilorLuxottica

Le géant de l'optique indiquera ses résultats du premier semestre.



Eurobio Scientific

Eurobio Scientific annonce pour le 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires de 59,1 millions d'euros sur son cœur d'activité. Le groupe spécialiste du diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie souligne qu'en excluant le chiffre d'affaires exceptionnel lié à l'activité Covid (40,6 millions d'euros au 1er semestre 2022), la croissance du chiffre d'affaires s'élève donc à 37% sur un an. Sur une base proforma comparable, la croissance reste dynamique sur le cœur d'activité, à 7%. La part des produits propriétaires progresse et atteint 30% du Chiffre d'affaires (contre 18% en 2022).



ID Logistics

ID Logistics a dévoilé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 de 658,2 millions d'euros, en progression de 3,6%. Il a progressé de 3,3% à données comparables. L'activité du spécialiste de la logistique contractuelle a été tirée par International (68% du chiffre d'affaires). Ses revenus ont atteint 446,9 millions d'euros, en hausse de 7,2% (+6,9% à données comparables).



Interparfums

Le fabricant de parfums dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Ipsos

Le spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion communiquera ses résultats du premier semestre.



Lagardère

Le groupe divulguera ses résultats du premier semestre.



Lumibird

Lumibird a affiché une croissance de 22% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023 à 56,30 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, la croissance du spécialiste des technologies laser s'est élevée à 25%. Sur le périmètre actuel du groupe, les objectifs sont maintenus, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de 8-10% par an et une marge d'Ebitda comprise entre 20 et 25%. L'évolution de l'Ebitda 2023 devrait être comparable avec la saisonnalité de l'année précédente.



LVMH

Le géant du luxe annoncera ses résultats du premier semestre.



M6

Le groupe audiovisuel présentera ses résultats du premier semestre.



Prodware

Le spécialiste de la transformation digitale des entreprises rendra compte son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Rémy Cointreau

Le groupe de vins et spiritueux communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vinci Airports

Vinci Airports annonce avoir finalisé aujourd'hui le bouclage financier de l'acquisition des sept aéroports au Cap-Vert. Dans ce cadre, le groupe a souscrit un financement de 60 millions d'euros, d'une maturité de 20 ans, apporté par trois banques de développement : la Banque Mondiale-IFC, Proparco (France) et DEG (Allemagne). Ce financement bénéficie du label Sustainability Linked Financing (SLF). Vinci Airports sera en charge du financement, de l'exploitation, de la maintenance, de l'extension et de la modernisation de ces plateformes pour les 40 prochaines années.